El gobierno jujeño ratificó los descuentos a los docentes por los días de huelga

Desocupados marcharon por pan, vivienda y trabajo en Jujuy

Cientos de desocupados marcharon este jueves en reclamo de asistencia a merenderos y comedores y pidieron al Gobierno provincial de Gerardo Morales la inclusión en el programa nutricional, al considerar que “actualmente no se cubren las necesidades de muchas personas que están en situación de indigencia”.



Los manifestantes se concentraron frente a Casa de Gobierno de Jujuy y luego marcharon por calles del centro hasta el Ministerio de Desarrollo Humano provincial y las oficinas del Centro de Referencia (CdR) con la consigna “Pan, vivienda y trabajo”.



“Es muy visible la situación de hambre que estamos pasando en los barrios, los vecinos no saben qué hacer, no pueden llegar a fin de mes con el trabajo que tienen y están concurriendo a nuestros merenderos y comedores que lo venimos financiando a pulmón”, señaló a Télam la referente provincial de Polo Obrero Tendencia Victoria Méndez.



Añadió que “desde el Gobierno provincial no se han comprometido en nada durante todo este tiempo de campaña y estamos levantando petitorio por el Plan Social Nutricional Provincial (Plasonup) ya que no está siendo destinado a los más necesitados y pedimos que se los incorpore urgentemente”.



Sin embargo, dijo que "la única respuesta que reciben del ministerio de Desarrollo Humano es que ya están cobrando la asignación universal con lo cual vivimos una crisis que se agrava día a día”.



El reclamo consistió en el "aumento del 100% en el Potenciar Trabajo; la entrega inmediata de alimentos con aumento en calidad y cantidad y trabajo genuino".



"Hubo grandes descuentos a los compañeros no solo de nuestra organización, otros tampoco cobraron el programa Potenciar Trabajo”, apuntó.



Polo Obrero Tendencia brinda asistencia a 1.200 personas a través de cinco merenderos y un comedor situado en el barrio Obrero de San Salvador de Jujuy.