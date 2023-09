Cinematecas y archivos: el trabajo de hormiga de los guardianes de la memoria audiovisual

El objetivo de estos profesionales es visionar y catalogar los archivos audiovisuales provinciales / Foto: Prensa.

Este festival está orientado a tejer redes para preservar, poner en valor y dar accesibilidad materiales / Foto: Prensa.

En el festival se proyectarán películas realizadas en formato Súper 8 por artistas de Corrientes y Chaco / Foto: Prensa.

"Todas las formas en las que nos comunicamos están basadas en imágenes en movimiento y no poner en valor esa memoria hará que, probablemente en unos años, no sepamos cuál era el relato de nuestro tiempo. Sin saber qué se hizo en el pasado es difícil pensarse como sociedad" Julia Klejner

La creación de una cinemateca nacional sigue a la espera pese a que la Ley de Cine insta por su formación, pero en el, que mañana se reúnen en Paraná en el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer).Según reza la convocatoria, a las 11 en la Sala Planta Baja CPC de la capital provincial tendrá lugar la mesaen la que se dialogará y reflexionará sobre el trabajo que se está llevando adelante en"Todas las formas en las que nos comunicamos están basadas en imágenes en movimiento y no poner en valor esa memoria hará que, probablemente en unos años, no sepamos cuál era el relato de nuestro tiempo.", reflexionó Julia Klejner, de la, en declaraciones a Télam.Este espacio radicado en Neuquén fue inaugurado en septiembre de 2022, cinco años después de la sanción de Ley de Fomento al Cine neuquina, que establecía, entre otras cosas, su creación."Hace años que investigo cine regional, conocía las condiciones de los archivos locales y sabía de la importancia de poner en valor imágenes que están en distintos formatos y que no se podían ver. Entonces, esas dos cuestiones, sumado a la decisión política, hizo que se pueda crear este espacio, uno de los primeros de esta índole en el país", sostuvo Klejner, que tiene el trabajo de"Inventariar todo el archivo, del cual no se sabía mucho de lo que había; lo digitalizamos y pudimos ver qué formatos se habían producido en la región y qué imágenes. Ahí las pusimos en valor y las catalogamos. Ahora, son accesibles a realizadores e investigadores.", sostuvo Klejner., siendo considerado como el padre del Nuevo Cine Latinoamericano. Y es en su Santa Fe natal donde el Archivo Birri se ha puesto en marcha con el objetivo, también, de que la filmografía del director de "Tire Die" y "Los inundados" sea accesible al gran público."Se encuentra: el primero se refiere a los documentos personales que dejó en el momento de donación de su casa ´Sapukay' en el 2015 al Ministerio Cultura de la provincia. El segundo, a un container que trajo desde Italia en los 90 y que estuvo por más de 15 años a la guarda de su colaborador Rolando López Bantar, quien nos brindó acceso al material", contó a esta agencia María Emilia Cortés, del Archivo Birri.Luego de varias gestiones, el legado de Birri ya se encuentra al resguardo archivístico del Estado provincial. Sin embargo, el trabajo es arduo: Son. "La mayoría de los bultos -señaló Cortés- se encuentran todavía cerrados en su caja de origen con su faja original del traslado marítimo. que es la faja blanco y roja"."Proyectamos poder convocar a especialistas:. Por otro lado, tenemos por intención poder realizar una página web para abrirlo al Mundo", dijo Cortés.Para llevar adelante su trabajo, el Archivo Birri cuenta con varios "aliados": el Archivo General de la Provincia de Santa Fe; el Incaa y su Cinemateca, y el Conicet, que"Fue un encuentro muy espontáneo y estimulante -recordó Joaquín Pedreti sobre su encuentro con Leandro Varela Lean y Agustina Wetzel para crear el Archivo de la Memoria del Nordeste Argentino (Amanea)-. Con el tiempo surgió la intención de organizarnos como un archivo, que si bien por ahora está en construcción y no tiene un espacio físico concreto, apunta amuy distintos entre sí"."Fue y es intenso pero hermoso. Un proceso de aprendizaje continuo que nos permite ir formándonos en este mundo de los archivos y la preservación, y a la vez ir compartiendo dicho proceso con otra gente que se interesa y se vincula. Afortunadamente,y empuje para que el proyecto continúe, celebrando su perspectiva situada", sostuvo Pedreti.El Amanea pasó por varias etapas y ha buscado apoyo por varios lados, desde el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Impulso cultural - Mecenazgo y la Fundación Itaú, hasta aprovechar una pasantía en la Cineteca de México.Los lazos armados por los miembros de Amanea generaron que el 10 de septiembre se presente su sitio web en el Museo del Cine, con la proyección de películas digitalizadas, para luego,Además, persiguen el objetivo de, así como empezar el “Proyecto de Rescate de Películas Caseras del NEA”."Como diría (el poeta, Néstor) Perlongher 'el presente no alcanza' y por eso seguimos trabajando, paso a paso y con la esperanza de que nos acercamos a un deseo colectivo, propuesto inicialmente por Paula Félix-Didier (del Museo del Cine), de, que sirva de acompañamiento a este objetivo colectivo de la preservación audiovisual que nos une".