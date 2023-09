Críticos de cine, influencers y el recambio generacional

Statler y Waldorf, los ácidos "críticos" del balcón de los Muppets.

Jay Sherman, un insobornable crítico salido de la mente de los productores de Los Simpsons.

Hubo un tiempo (bastante prolongado) en el que los críticos de cine escribían largos textos en diarios de importantes tiradas y en revistas especializadas de prestigio. Sus opiniones importaban (al menos entre cierto sector de la clase media interesada en el consumo cultural) y hasta, ya que podía ayudar a llenar unas cuantas funciones durante el primer fin de semana de exhibición.Ese tiempo, claro, ya quedó en el recuerdo., pero su espacio y su influencia se han reducido a la mínima expresión. Muchos de esos especialistas que formaban parte de las redacciones se independizaron, se dedican a la programación de ciclos y festivales, ejercen la docencia y se reciclaron en medios digitales con sus propios blogs o redes sociales, pero incluso esa reinvención entró en una crisis profunda.Por supuesto, subsiste ese segmento de lectores atentos, ávidos de libros y ensayos, que todavía pueden interesarse por el texto analítico de un crítico sobre una película, un cineasta o una tendencia cultural, pero la realidad es incontrastable y para muchos incluso cruel: los adolescentes y jóvenes consumen cada vez más videos y podcasts,, influencers en redes o streamers que hacen vivos en Twitch. Puede que haya alguna excepción, pero el 99 por ciento de los centennials, de los nativos digitales, no saben o no les interesa qué sonAlgunos críticos de cine han sabido “saltar” a tiempo y hoy han construido pequeñas comunidades gracias a sus redes, sus podcasts o. Varios incluso han sabido apropiarse de las herramientas tecnológicas de fácil acceso y uso para convertirse en reconocidos videoensayistas, en referentes con enorme influencia y sin por eso degradar sus contenidos ( el español Alejandro G. Calvo y su trabajo audiovisual para Sensacine es un modelo que combina éxito y calidad).Pero por cada crítico que ha sabido reinventarse existen decenas que han quedado a la deriva, en la queja y en una suerte de resistencia conservadora. Y desde ese refugio ven cómo los espacios que antes ostentaban hoy son ocupados por esa (no tan) nueva categoría que(expertos en Marvel, en DC o en series de Netflix) que no tienen demasiada distancia con las productoras, distribuidoras y compañías de streaming ni tampoco pruritos a la hora de incluso formar parte de las campañas de marketing. Son entusiastas, son funcionales y, por lo tanto, son los preferidos de los ejecutivos y de los agentes de prensa.Hace pocos díasse hacían eco de estas crecientes tendencias. En la nota “They Review Movies on TikTok, but Don’t Call Them Critics” ("Ellos reseñan películas en TikTok, pero no los llamen críticos"), el periódico estadounidense abordabay que con un solo video de unos pocos segundos recomendando una película pueden conseguir hasta 24 millones de visualizaciones.En el artículo del diario británico titulado “Who needs film critics when studios can be sure influencers will praise their films?” ("¿Quién necesita a los críticos de cine cuando los estudios pueden estar seguros de que los influencers elogiarán sus películas?") se explica cómo los estudios prefieren y priorizan a los influencers por sobre los críticos tradicionales, que en muchos casos resultan un incordio con sus valoraciones generalmente negativas. En el reciente caso de “Barbie” esa diferenciación fue muy contundente.Precisamente The New York Times y otros medios de referencia suele mantener. Incluso había una recomendación para que sus críticos no concurrieran a cócteles y así evitaran encontrarse con un cineasta que había hipotecado su casa para terminar su película porque justamente ese artista en una charla informal sobre sus penurias económicas podía influir en la manera algo más concesiva o condescendiente con que el crítico luego encarara su texto.Dea la figura del crítico influencer que es tan o más estrella que un director o un actor y hasta forma parte de la maquinaria promocional hay una distancia enorme, casi como si se trataran de polos opuestos.Estas nuevas estrellas de las redes y el streaming no solo ya tienen, como indica The Guardian,, sino que en algunos casos también cobran por sus recomendaciones.De hecho, el pago a un influencer ya tiene su rubro preasignado dentro del formulario de presupuesto que cualquier productora puede presentar ante el INCAA para recibir una ayuda al lanzamiento. En el área de Prensa & Comunicación figuran: Jefe/a de prensa, Community Manager e Influencers.Es cierto, como propone incluso el título del informe de The New York Times, que. Y no porque no hagan comentarios, viertan sus opiniones, recomienden un contenido sino porque precisamente el término “crítico” ha quedado denostado (un poco como Statler y Waldorf, los paródicos viejitos cascarrabias de Los Muppets) o directamente perimido.Y queda entonces latente la pregunta más incómoda:Y, aunque se lea cada vez menos, aunque sus reflexiones tengan una llegada cada vez más limitada, aunque por momentos parezcan unos dinosaurios que se niegan a desaparecer, los últimos mohicanos que luchan contra un cambio paradigma que que parece irreversible, para cierto segmento de las audiencias (digamos de mediana edad para arriba) siguen teniendo algo de pertinencia y valor.(en las décadas de 1950 y 1960, por ejemplo), alguna vez los críticos locales acompañaron y fueron importantes en(a fines de los '90 y comienzos de los 2000). Quizás ya no vuelvan esas épocas de gloria, probablemente sus textos ya no tengan la trascendencia que alguna vez alcanzaron, pero también es cierto que no todo el análisis sobre una serie o una película debe reducirse a un ingenioso video de unos pocos segundos o minutos. En los medios especializados, en la academia, en los libros de ensayo e investigación, seguirá existiendo algo que podrá estar en crisis, peroSi hoy la discusión social y cultural pasa por YouTube, Twitch y Spotify, por TikTok, Instagram y (cada vez menos) Twitter y Facebook, donde los “nativos” manejan el discurso con mayor naturalidad y eficacia, también es cierto quese alejan del imperio del ingenio, del algoritmo, de la demagogia, del trending topic y del estímulo efímero. Una épica resistencia contra una extinción que muchos han decretado como definitiva.