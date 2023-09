Alerta de Unicef: uno de cada cuatro migrantes en América Latina son niños

El 25% de migrantes de la región son menores de edad / Foto: Unicef.

"Si bien la mayor parte migra con sus familias, vemos también un incremento de niños, niñas y adolescentes viajando solos en algunos puntos de tránsito de la región" Laurent Duvillier, jefe de comunicación de Unicef para América Latina y el Caribe

La región decon cantidades récord de niños que cruzan por sus principales puntos de tránsito, alertó este jueves Unicef.Un, frente a un 15% a nivel mundial, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que apunta a la pobreza, la violencia y la degradación del ambiente como causas del éxodo masivo.Los, a menudo no acompañados, que cruzan por los tres puntos álgidos de tránsito migratorio: la peligrosa e inhóspita selva del Darién, entre Colombia y Panamá; el norte de América Central, y México, según el organismo de la ONU.Si bien la mayor parte migra con sus familias, "", explicó Laurent Duvillier, jefe regional de comunicación de Unicef para América Latina y el Caribe."Están, protección, o reunirse con sus familias", agregó el representante de la ONU, informó la agencia de noticias AFP.De acuerdo con Duvillier,como "la pobreza o las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de coronavirus, las amenazas de violencia de las bandas, los embates de los desastres naturales, exacerbados por el cambio climático, hasta el reunirse con sus familias".Los menores no acompañados corren más riesgo de ser presa de traficantes, delincuentes, bandas organizadas y otras personas que desean explotarlos, herirlos si se desplazan solos o en grupos pequeños, según el" del organismo.En los, y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos registró 83.000, frente a los 149.000 menores de 2021 y 155.000 de 2022.Por el Darién pasaron más de 70 nacionalidades, muchos de lugares tan distantes como África y Asia. Tras un descenso en 2022 por la pandemia, los flujos se recuperaban este año, con, según el informe.Entre 2020 y 2021, el número de venezolanos que cruzaron el Darién superó los 150.000, 50 veces más que antes, con destino, en su mayoría, a Estados Unidos.Los: en 2020, había más de 870.000 migrantes y refugiados en otros países de la región y a ellos se suman salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y mexicanos.Según el informe, se estima que entre 2014 y 2022 más de 2 millones de personas emigraron de El Salvador, Guatemala y Honduras, tanto dentro como fuera de la región.De losy de estos, 114.585 no estaban acompañados, según datos oficiales.En 2022, de los 808.000 migrantes y refugiados mexicanos que intentaron llegar a Estados Unidos, casi 40.000 eran menores acompañados y otros 28.000 no acompañados.Según la Iniciativa de Información sobre la Migración en el Triángulo Norte (NTMI por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional de la Migración (OIM),, más deen el norte de Centroamérica desde Estados Unidos y México.De ellos, casi 36.000 eran menores y más de 41.000, mujeres. En 2022, las autoridades migratorias mexicanas devolvieron a sus países de origen a 9.192 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 71% no estaban acompañados y el 85% tenían nacionalidad hondureña o guatemalteca