Un paro afecta el servicio de 16 líneas de colectivos del sur del conurbano

Nueva medida de fuerza de colectivos.

El secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Calegari, señaló que el conflicto que paraliza el servicio de las empresas de transporte de pasajeros de, que cubren recorridos en la zona sur del Conurbano bonaerense, se debe "a la falta de pago de los salarios" de los choferes por parte de las firmas, y aseguró que en las próximas horas pueden sumarse otras líneas de colectivos a la medida de fuerza."El conflicto se origina por un retraso en el pago de los salarios de los trabajadores por parte de las empresas. Desde las firmas afirman que no pueden hacer frente al pago de los haberes porque hay retrasos en el abono de los subsidios por parte del Estado. No descartamos que otras líneas de colectivos se sumen a la medida de fuerza", afirmó Calegari en declaraciones a Télam.bonaerense, particularmente de los partidos de Quilmes y Florencio Varela, se encontraban paralizados la mañana de este jueves por una medida de fuerza de los trabajadores por reclamos salariales.En tanto, desde las redes sociales la empresa Moqsa informó que se comenzó a reanudar el servicio en horas de la mañana, y Nuevo Halcón se consignó que "ya se realizó el depósito de haberes y los conductores deberán reestablecer el servicio de todos nuestros ramales".El paro, que comenzó a la medianoche y es por 24 horas, afecta a líneas de las empresas Moqsa y Nuevo Halcón, informaron fuentes de las firmas que, además, recomendaron a los usuarios utilizar servicios "alternativos de transporte" para trasladarse.La medida se debe a una retención de tareas de los trabajadores por un reclamo gremial, relacionado con uny el paro se lleva adelante con los choferes de los colectivos presentes en sus lugares de trabajo en horarios habituales, pero sin realizar tareas.Las líneas de colectivos que no funcionan desde las 0 horas del jueves de septiembre son hasta el momento son la 22, 114, 129, 143, 145, 159, 148, 619, 383, 219, 500, 159, 372, 300, 603 y 584.Según informaron desde el cuerpo de delegados gremiales, hasta el miércoles "sólo se depositaron los sueldos de 531 empleados", mientras que el resto deberá esperar hasta el jueves para cobrar sus haberes."Es por eso que se toma la decisión de manera conjunta con el cuerpo de delegados vigente en realizar una abstención de tareas hasta que la totalidad de los compañeros reciba sus haberes", expresaron en un comunicado difundido en las últimas horas., pero no saldrán a prestar servicio hasta que se regularice la situación", explicaron en un comunicado.Desde Moqsa confirmaron la medida gremial y pidieron disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas."Se informa que a partir de las 0, debido a una medida gremial se lleva a cabo una abstención de tareas por lo cual se verán afectados todos los servicios", indicaron en un breve mensaje.