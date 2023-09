YPF busca financiamiento por US$ 400 millones en el mercado de capitales

Nación Bursátil, empresa vinculada con el Banco Nación (BNA), participará como colocador principal.

Los fondos serán usados en proyectos estratégicos de infraestructura ubicados en Vaca Muerta y Palermo Aike.

(ON) Clase XXI adicionales y XXVI, denominadas en dólares y que se suscriben y pagan en pesos (dólar linked),, respectivamente, por un monto total equivalente de, empresa vinculada con el Banco Nación (BNA),. "Los fondos obtenidos por la colocación de las ON serán destinados a inversiones en activos físicos situados en el país, relacionados con proyectos productivos estratégicos de infraestructura ubicados en Vaca Muerta y Palermo Aike, proyectos claves para el futuro energético y la autodeterminación de la Argentina", subrayó la presidenta del BNA, Silvina Batakis.La colocación lleva las calificaciones AA+ de parte de Moody's y AAA (Arg) de Fix SCR, las cuales "reflejan la sólida posición de YPF y su consolidación como la empresa energética más importante de la Argentina, con grandes reservas de petróleo y gas, incluyendo grandes reservas no convencionales", puntualizó el BNA.