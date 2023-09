Inquilinos exponen en el Senado sobre la reforma de la Ley de Alquileres

La reforma a ley de alquileres ya cuenta con media sanción de Diputados.

Los legisladores del oficialismo y de la oposición -en especial de Juntos por el Cambio- volvieron mantener fuertes cruces en la reunión.

Asociaciones de inquilinos expondrán este jueves ante un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la discusión de la reforma a la ley de alquileres, que ya cuenta con media sanción de Diputados.La discusión sobre el tema iniciada este miércoles con representantes del sector inmobiliario continuará la mañana de este jueves.Si bien coincidieron en la intención de acelerar la emisión de dictamen, aunque con criterios distintos.Mientras lapretende, y convertirla en ley en la próxima sesión; el, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.Virginia Manzotti, de la Confederación Federal de Corredores Inmobiliarios (Cofeci), dijo que la situación del mercado "se está agravando mientras se espera la aprobación de la norma" y reclamó "celeridad" para la sanción.Otro de los expositores invitados, Damián Tabakman, de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, evaluó que “si la gente no compra, nadie va a fabricar, entonces no se construye” y agregó que “si no se construye, habrá menos oferta de viviendas”.Leonardo Rodríguez Nader, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, dijo que “aunque no hay cifras oficiales, el déficit habitacional está por encima de un millón de viviendas, lo que repercute en sectores medios y bajos”.