Kicillof: "Vuelven con ideas que fracasaron porque quieren quedarse con Vaca Muerta"

El gobernador bonaerense,, aseveró este miércoles que, por lo que advirtió que desde la oposición "vuelven con las ideas privatizadoras porque apuntan a quedarse con Vaca Muerta".El mandatario formuló esas declaraciones al encabezar en Bahía Blanca el cierre de la Jornada por el Derecho al Desarrollo Energético, donde estuvo acompañado por el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto local y candidato a intendente, Federico Susbielles; su par de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; y la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Andrea Savoretti.Kicillof señaló que, en referencia a Juntos por el Cambio (JxC)."Nosotros no queremos un país que exporte petróleo crudo, sino uno que desarrolle la industria y genere valor agregado para construir una sociedad más igualitaria y más justa", añadió.El mandatario señaló que "y deben usarse para el desarrollo y el bienestar: esa es la discusión que estamos dando, se trata de defender la soberanía y la justicia social", subrayó.Y añadió: ", que bien lleva el nombre de quien supo hacer valer la voluntad, el anhelo y los sueños de todos los argentinos".El evento tuvo lugar en la UPSO, en el marco de los encuentros organizados por la Jefatura de Asesores del Gobernador dentro del ciclo de Jornadas por el Derecho al Futuro.Por su parte, Susbielles subrayó que "en un momento en el que se debate nuevamente cuál debe ser el rol del Estado, las y los bahienses podemos dar cuenta de lo que pasa cuando no hay un Estado que ordene y planifique: no hemos podido mejorar la infraestructura y empeoraron todos los indicadores sociales"."Ahora con la agenda energética estamos ante una oportunidad muy grande y para aprovecharla necesitamos construir un proyecto que permita generar progreso y una mejor calidad de vida para los vecinos y vecinas de la región", indicó.La jornada contó con los paneles "Proyectos Estructurales" e "Infraestructura y Desarrollo Energético", donde participaron distintos funcionarios y referentes del sector energético.