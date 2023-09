10 datos curiosos de Ecuador, el primer rival de la Argentina rumbo al Mundial 2026

Quillotoa, un paraíso / Foto: 123RF.

1. Un jugador más rico que Messi (y que todos los demás que estarán en el Monumental)

Campana, un valor del Inter Miami / Foto: @intermiamicf

2. El único país que dolarizó

3. La segunda marca del Barcelona, el primero en popularidad

4. El país con la gente más longeva del mundo

Parque Nacional Yasuni. Foto: AFP.

5. El archipiélago más famoso del mundo

6. Fuerte presencia indígena

7. Un país sobre el Ecuador

8. Quito, la capital más alta del mundo

Las bellezas de Quito / Foto: 123RF.

9. Una tortuga prolífica

10. Cuidado con provocador a los ecuatorianos

Ecuador será el primer rival de nuestros campeones del mundo en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, y resulta una buena oportunidad para conocer datos de una nación andina que, por ejemplo, cuenta con un futbolista mucho más rico que nuestro Lionel Messi, y una capital ubicada en las nubes donde “la pelota no dobla”.No deja de ser un dato llamativo que el seleccionado de Ecuador cuente en sus filas con un futbolista más rico que el mejor del mundo. Se trata del delantero Leonardo Campana, además compañero de Lionel en el Inter de Miami.El padre de Leonardo, Pablo Campana, fue un exitoso tenista que luego devino en ministro de Comercio Exterior. El abuelo Isidro fue por 15 años presidente del Barcelona local. Como la plata no hace a la felicidad, parece que Campana no será titular en el equipo que dirige el español Felix Sánchez, quien reemplazó al argentino Gustavo Alfaro este año.Un tema sensible por estos tiempos,Lo hizo el presidente Jamil Mahuad a comienzos del año 2000, ante una inflación galopante, consecuencia de la crisis financiera de 1998 y 1999. Panamá y El Salvador son los otros países dolarizados de América Latina. Por tanto, hace 23 años que el Sucre pasó a mejor vida.El Barcelona Fútbol Club es el club de fútbol más popular del país, y fue fundado por seguidores catalanes y ecuatorianos del Barcelona de España, el 1 de mayo de 1925. Su clásico es el Emelec. El presidente es el argentino Carlos Alfaro Moreno, quien después de jugar en Platense e Independiente, siguió su carrera en esa institución, donde se convirtió el ídolo.No hay que irse al Tibet para encontrar el secreto de la vida larga. Se afirma queEn ese tranquilo poblado, ubicado en un valle, se recuerda la visita del comediante mexicano Mario Moreno -Cantinflas- en 1970, en el pico de su popularidad, buscando mejorar de una enfermedad cardiovascular. Actualmente, jubilados de Estados Unidos y Canadá buscan prolongar su vida, instalándose allí.Podría ser, tranquilamente, el de las Islas Galápagos, donde se encuetran cientos de especies endémicas, es decir, que sólo viven en ese ámbito geográfico. Allí, por ejemplo, el naturalista británico Charles Darwin realizó los estudios más importantes que derivaron en su revolucionaria obra, “La evolución de las especies”.De hecho,, siendo el quichua (o kichwa) el más empleado, el que a su vez se divide en 3 dialectos. En las zonas rurales es más fácil entenderse en ese idioma que en el castellano o español.Le da el nombre al país el paralelo de mayor extensión, que equidista de los polos y divide a la Tierra en un hemisferio norte y en un hemisferio sur. Se afirma que precisamente por esta ubicación, en la llanura goza de un clima excepcional, sin variación estacional, calificado de “primavera todo el año”, con 12 horas de luz diarios, y unos 20 grados de promedio.Esta ciudad se alza a una altitud de 2850 metros sobre el nivel del mar, y es por tanto. Cabe acotar que La Paz se encuentra a mayor altitud (3625m) pero no es la capital de Bolivia, sino Sucre. Semejante altitud genera problemas en quienes no están habituados, incluidos los equipos que llegan a competir. Sin ir más lejos, nuestra Selección perdió un partido en 1996, por las Eliminatorias hacia Francia 1998, y el DT Daniel Passarella lanzó su recordada frase “la pelota no dobla”.Diego, una tortuga centenaria que habita la isla La Española en el archipiélago de Las Galápagos, ayudó a salvar la especie de las tortugas gigantes, y hasta exageró un poco. De hecho, tuvo cerca de 800 hijos con distintas hembras. Actualmente, el semental con caparazón vive con 6 hembras, lo que hubiera envidiado hasta Hugh Hefner, el fundador de la revista Play-boy.Nos visita un país que tiene su propio arte marcial. El sojukai es una disciplina que combina movimientos de danzas folklóricas con técnicas ancestrales de combate. En su confección, puede resultar similar al capoeira brasileño, practicado por los esclavos negros traídos desde el Africa, y que disimulaba su condición combativa bajo movimientos de baile.