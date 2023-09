Massa: "Milei empezó a desnudar que la dolarización es devaluación"

Massa criticó a la Justicia por "no poner la cara" y detalló "tres patas" del programa en seguridad

El ministro de Economía y candidato presidencial destacó las "tres patas" de su programa en materia de seguridad, en el que incluyó "la lucha contra la criminalidad organizada", la "prevención" del delito y una crítica al Poder Judicial, con el objetivo de cambiar la "situación de impunidad" que generan jueces y fiscales que "no ponen la cara".



El ministro remarcó que sus propuestas en el área de seguridad "tienen tres patas" y definió a la primera como la "lucha contra la criminalidad organizada".



Sobre ese punto, destacó: "Tenemos que ir a una agencia autónoma que concentre investigación criminal e investigación de la ruta del dinero, porque el problema no son los soldaditos de la droga sino el financiamiento y el lavado de ese dinero".



En segundo lugar, resaltó el trabajo de "prevención" y adelantó que "el mismo modelo y el mismo diseño" que implementó en su etapa como intendente de Tigre, y que le "permitió bajar 92 por ciento" el delito, "va a ser el modelo que vamos a ofrecerle a cada ciudad de más de 50 mil habitantes, financiado por el Estado nacional".



En cuanto al Poder Judicial, advirtió que "si la Policía detiene y detiene, pero Ja justicia libera y libera, el esfuerzo cae en saco roto".



"Nosotros siempre hablamos de la Justicia con implicancia política pero tenemos que hacerle poner la cara a los jueces de garantía, a los fiscales que obligan a los vecinos a convivir con el violador en el barrio porque no hicieron su laburo", dijo y recriminó que cuando esos funcionarios "no ponen la cara, lo que termina pasando es que la gente convive con una situación de impunidad".



Para Massa, el Consejo de la Magistratura en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires "tiene que servir para medir cuánto tiempo tardan en condenar, en detener" y "cómo atienden a las víctimas de delito" los funcionarios judiciales.



"Nosotros rendimos examen cada dos años en elecciones", dio y contrapuso con "los que rinden examen una vez en la vida y después se amparan en la estabilidad que le da la Constitución para no laburar", en referencia a algunos sectores del Poder Judicial.