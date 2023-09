Desde el Coro de ECuNHi denunciaron amenazas durante un evento

Foto: Wikipedia

El Coro del Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), perteneciente a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, denunció este miércolesy haciendo circular sus imágenes en un "chat del Liceo" Militar.En un comunicado, el Coro del ECuNHi repudió el amedrentamiento que ocurrió el viernes pasado mientras sus integrantes participaban junto a otras instituciones del 9no encuentro coral de la ciudad de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires."Queremos manifestarles que el Coro del ECuNHi repudia el accionar de esta persona que nos hizo tristemente recordar los oscuros años de la dictadura, aboga por el imprescindible estado de derecho que acompañan nuestros 40 años de democracia en paz, y pretende llevar en alto los ideales de Memoria, Verdad y Justicia, que serán para siempre el legado de nuestras Madres (de Plaza de Mayo)", sostuvo la agrupación artística.Los miembros del coro, que funciona en el predio de la exEsma, indicaron queel viernes pasado, en medio de una cena después de un concierto,Pero además,(Militar), mientras les dijo que no pensaran "que estaba haciendo una operación de inteligencia".En diálogo con Télam, el director del Coro del ECuNHi,"'Yo tendría que brindar con ustedes, pero no sé si ustedes van a querer brindar conmigo'", confió sobre las primeras palabras que les dirigió."Esta situación, que no es otra cosa que una cobarde amenaza, nos generó estupor e indignación a quienes nos sentimos orgullosos del espacio cultural de memoria, verdad y justicia que representamos mediante nuestros autores y poetas, honrando el legado de nuestras Madres (de Plaza de Mayo) con nuestro mensaje", se destacó en la carta difundida.Luego del episodio, remarcaron quedel encuentro, que se desarrolló del viernes al domingo pasado.(al que pertenecía). No aprobaron lo que pasó, lo rechazaron y le pidieron a esta persona que se vaya", valoró Ferraudi.Consultado por esta agencia sobre si en otro momento en el coro vivieron alguna situación similar, el director aseveró: "Jamás había pasado nada".Sobre la coyuntura actual, remarcó que "esta situación que sucedió con este ser desagradable, fue una amenaza muy grande" y confió que el hecho puso "muy mal a todos" los integrantes de la asociación cultural."Estamos todos demasiado angustiados con todo esto que pasa y estamos muy movilizados", manifestó y confió queEn tanto, exhortó a "visibilizar la amenaza con la impronta del amedrentamiento, del querer meter miedo" que tuvo y criticó que la situación "tiene que ver con otros tiempos"."No nos pueden amedrentar,y se genera una cosa de estigmatización sobre nuestro grupo. Es una cosa increíble", recriminó.Y dijo: "Independientemente de la opinión política que tenga cada persona, las Madres tienen que quedar a salvo de todo. Si no es así, es legitimar lo que está pasando ahora, que se dicen las barbaridades que se dicen".La organización artística aclaró que"por respeto a todos los coros participantes que ofrecieron su música y disfrutaron del encuentro" y destacó el "profesionalismo y calidez" de los "excelentes anfitriones y artífices" del encuentro en Las Flores.