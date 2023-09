Analizaron el futuro desarrollo del mercado turístico para la comunidad Lgbtiq+

Especialistas de turismo de todo el mundo se reunieron en Buenos Aires para analizar el desarrollo del mercado Lgbtqi+ / Foto: Prensa.

El sector Lgbtqi+ crece con fuerza en todo el mundo y por ese motivo requiere productos cada vez más focalizados / Foto: Archivo Télam.

#Ahora | Comenzó la 16º Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTIQ+ #Gnetwork 360 en Buenos Aires con #Chubut como Destino Nacional Destacado pic.twitter.com/VT4bdm7kaI — Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas Chubut (@ChubutPatagonia) September 5, 2023

, que según el vicepresidente senior de Inclusión y Accesibilidad en Visit Fort Lauderdale, Richard Gray, "vive tiempos desafiantes".pero creo que los viajes trascienden la política y, tomando a Fort Lauderdale como ejemplo, es posible que no estemos de acuerdo con lo que dice nuestro gobernador, pero en nuestro marketing y comunicaciones reiteramos que somos un destino que da la bienvenida a todos", destacó.En declaraciones a Télam,, junto con nuestros aliados, debemos usar constantemente nuestras plataformas para ser visibles y hablar".En ese sentido,para que tengan precaución cuando visiten los Estados Unidos, porque con esa decisión, "solo están perjudicando a su propia comunidad".Respecto de Gnetwork360, donde participó como disertante, Gray destacóPablo De Luca y Gustavo Noguera, como "líderes globales" e "incansables promotores de la comunidad en Argentina"."Es una conferencia en la que se puede obtener una gran cantidad de información y conocimiento importante, con una red de contactos que es la mejor en Sudamérica, yy las personas creen que la inclusión y la diversidad son las dos palabras más importantes a nivel global, lo que es una estrategia perfecta", agregó.que se remonta a 1996 cuando fue una de las primeras Organizaciones de Gestión de Destinos (DMO, en sus siglas en inglés) en orientar sus esfuerzos hacia la comunidad.y uno de los diez principales destinos LGBT+ en los Estados Unidos."Las personas homosexuales acudieron en masa a Fort LauderdaleEsta es una de las razones por las que la población LGBT+ residente ha crecido tanto y ahora ostenta la mayor población LGBT+ per cápita en los Estados Unidos, con cientos y cientos de negocios operados por personas de la comunidad", precisó.El especialista resaltó queTambién tiene la mayor concentración de votantes demócratas en Florida y es el condado más diverso en ese Estado".Gray recordó que en los primeros tiempos enfocó las campañas de marketing principalmente en hombres homosexuales,y en 2015 se convirtió "en el primer destino en el mundo en orientar nuestra promoción hacia los viajeros transgénero".La campaña "Hola, Buena Vida" en 2017 que se lanzó en Times Square de Nueva York en la víspera de Año Nuevo durante tres meses,como estudio de caso con nuestras iniciativas de marketing dirigidas a la comunidad transgénero"., convirtiendo a Fort Lauderdale en el primer destino en incluir a personas no binarias, transgénero, drag queens, de tallas grandes, afrodescendientes, lesbianas, gays, latinos, heterosexuales y personas con discapacidades.