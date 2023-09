Reacciones opuestas de legisladores oficialistas y opositores tras apartamiento de la jueza Figueroa

La misma Corte Suprema que tuvó pisado y escondido durante meses un fallo ( como moneda de cambió ) para resolver la edad jubilatoria de los jueces hasta lograr mayoria en favor del 2x1 es la que ahora se apura en apartar una jueza por pedido de los editores de dos diarios. Dan… — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) September 6, 2023

Legisladores del oficialismo y oposición reaccionaron con posturas muy diferentes, decisión que desde el Frente de Todos consideraron "un golpe" y "una vergüenza" mientras que el interbloque opositor en el Senado la festejó al definirla como "un freno a la impunidad".Desde la Cámara baja,coincidieron en sus críticas al máximo tribunal,En contraste, el interbloque del Senado de Juntos por el Cambio celebró la medida de la Corte a través de un comunicado en el que planteó que la continuidad en sus funciones de la jueza de Casación pese a haber cumplido 75 años hubiera implicado "un espacio de impunidad para la Vicepresidenta de la Nación".El diputado, titular de la comisión de Justicia del cuerpo,, y además reprochó que "la Corte, cuando quiere, puede ordenar que un juez continúe en el cargo, y cuando quiere no"."La Corte, cuando quiere, puede ordenar que continúe en el cargo, como en el caso de Bruglia y Bertuzzi, lo que pasa es que eran macristas, y si no lo son (por Figueroa), no hay plazo, ni gracia, ni nada", cuestionó el legislador en declaraciones a Télam.Sobre lo que definió como una estrategia conjunta de medios, jueces y dirigentes opositores,En la misma línea, el diputado y abogado penalista advirtió desde su cuenta de Twitter (ahora red social X) que la misma Corte que hoy "declaró ilegítima a la jueza Figueroa y la desplazó inmediatamente de su cargo" previamente "declaró ilegítimos a Bruglia y Bertuzzi" pero "ordenó que permanezcan en sus cargos"."Una cosa es la ilegitimidad de una mujer progresista y otra la de los varones macristas", criticó al mencionar lo que marcó como un doble estándar.En tanto,Además, Moreau consideró que la decisión unánime de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti fue "a pedido de los editores de dos diarios", en alusión a Clarín y La Nación, y añadió: "Dan vergüenza".Por otro lado, y desde una postura antagónica,"Siempre estuvimos firmes en la postura de no validar un espacio de impunidad para la Vicepresidenta de la Nación", señaló la declaración de la bancada que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo.Y añadió: "Lamentablemente, durante todos estos meses el kirchnerismo se empecinó con el pliego de Figueroa y paralizó el funcionamiento del Senado. Eso perjudicó el tratamiento de leyes que efectivamente respondían a las demandas ciudadanas".