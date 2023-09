De Pedro: "Los industriales tienen que ser protagonistas del modelo productivo argentino"

Foto: X

Junto a @MauroSGarcia nos reunimos con representantes de la @uigerok. Recorrimos obras viales y pluviales en General Rodríguez y visitamos la planta de Yamaha, inaugurada por @CFKArgentina en 2014. Los industriales tienen que ser protagonistas del modelo productivo argentino. pic.twitter.com/YtEdt4D5Kg — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) September 6, 2023

El ministro del Interior y candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria (UP), Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró que los argentinos tienen que hacer "un gran acuerdo sobre cuál es el modelo productivo argentino" y destacó que "los industriales tienen que ser protagonistas" de ese modelo.De Pedro inició sus actividades con la participación en el acto conmemorativo, realizada en esa localidad del conurbano, informaron fuentes del Ministerio del Interior.Al hablar en el acto conmemorativo por el Día de la Industria, que se celebró el sábado pasado, y tras proponer un acuerdo sobre el modelo productivo, el ministro explicó:"No puede ser que el destino de ustedes, el destino de sus industrias y de sus comercios dependan del resultado de una elección. ¿Cómo puede ser que cada dos o cuatro años retrocedamos?. No se puede vivir con ese nivel de inestabilidad. Y para resolver eso hay que planificar", señaló De Pedro."Estoy convencido de que la Argentina puede encontrar el sendero del desarrollo, generar acuerdos necesarios para lograr estabilidad de una vez por todas, y lograr un proyecto de largo plazo que proteja, fomente y quiera a la industria nacional para dar trabajo y felicidad al pueblo argentino", añadió el titular de la cartera de Interior durante el acto realizado en la planta de la firma Yamaha Motor Argentina, inaugurada en julio de 2014 durante el gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.De Pedro mencionó a Brasil como uno de los ejemplos regionales en materia de desarrollo industrial: "Tuvo golpes de Estado, tuvo gobiernos de un color y de otro, y el modelo productivo casi que no se toca. ¿Por qué?. Porque tiene una fuerte conducción de un sector industrial, que hace que ningún gobierno tenga la fuerza o una fuerza mayor al acuerdo que hicieron alguna vez sobre cuál era el modelo productivo"., completó.Además se refirió a las próximas elecciones y aseguró que "existen candidatos que quieren volver a esas políticas liberales donde cada uno tiene que resolver en un mundo que cada vez protege más, donde cada país y, sobre todo, las potencias, cada vez protegen más a sus industrias" y dijo que "hoy todos tienen políticas de promoción, de protección, de fomento".Del acto conmemorativo participaron también el intendente local, Mauro García; la directora del Banco Nación, Julia Strada; el director de Relaciones Institucionales de Yamaha Motor Argentina, Gastón Britos; el fundador de la Unión Industrial de General Rodríguez (Uiger), Horacio Mancini; el actual presidente de Uiger, Marcelo Miron; la subsecretaria de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior, Paula Español; y el subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Santiago Révora.De Pedro, después,En la Expo, que se desarrolló hasta hoy en el Parque Municipal Néstor Kirchner, más de 100 industrias, comerciantes y emprendedores del distrito mostraron su producción, dando a conocer a la comunidad su gran desarrollo.La actividad desplegó además un espacio para estudiantes de escuelas técnicas, con tecnología, productos locales y artesanales y la gran industria del animé.Además, desarrolló ciclos de charlas con la participación de especialistas, funcionarios e invitados.