La violencia de género se da con mayor frecuencia en el entorno digital

El informe indicó que la autocensura fue la estrategia más empleada por las mujeres políticas frente a las agresiones.

📢¡Atención! La ADC presenta “Palabras que callan - La autocensura de las mujeres políticas como respuesta a la violencia de género digital”. Descargá este nuevo informe y descubrí cómo afecta esto a la igualdad en la política 👉 https://t.co/RAfYnvjE9P pic.twitter.com/ES78UuMrCL — ADC (@adcderechos) September 5, 2023

Detalles del informe

El 90% de las mujeres políticas que sufrieron situaciones de violencia de género a lo largo de su trayectoria identificó el entorno digital como el principal espacio de agresión, y el 60% señaló que los ataques se dan tanto en público como en privado, y son comunes en redes sociales como X, Facebook e Instagram, aunque también en plataformas como Youtube, portales periodísticos o Whatsapp.

Los datos surgen de un nuevo informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) denominado "Palabras que callan", que reveló que todas las mujeres consultadas sufrieron situaciones de violencia de género a lo largo de su trayectoria política o saben de compañeras que pasaron por la misma situación.

"Palabras que callan", señaló además que 90% de las encuestadas reconoce que la violencia de género en el entorno digital es una problemática grave, apoyada en un fuerte cuestionamiento acerca de la capacidad de las mujeres para ocupar puestos de toma de decisión.

La investigadora Valeria Milanes, una de las autoras del trabajo junto a Manuela Giménez Bautista, remarcó en declaraciones a Télam que, aunque "el panorama es complejo", hoy "se habla mucho más del tema que antes y eso es un logro y es algo para poner en valor".

De todas maneras, señaló que "hace falta mucho más que discutir estas temáticas y estos problemas la violencia de género contra mujeres políticas tiene que ser abordada a través de políticas públicas".

"Tanto la recopilación de notas periodísticas como las entrevistas y encuestas que realizamos a las mujeres que se dedican a la política en Argentina, demuestran que la violencia por razones de género en este ámbito es muy alta para las mujeres que quieren aspirar a ocupar espacios y lugares de poder", consideró.

Aún si el marco normativo regula la participación de las mujeres en este ámbito, todavía existen comportamientos propios de la cultura patriarcal que limitan el alcance real de estos espacios, remarcaron en el análisis.

Para hacer frente a las agresiones, las mujeres optaron, en el corto plazo, por moderar o eliminar comentarios y bloquear usuarios, mientras que, a largo plazo, se han replanteado su participación virtual en ciertos debates", alertaron.

En este sentido, la autocensura fue la estrategia más empleada por estas mujeres.

Al respecto, la autora advirtió que las mujeres políticas limitan "su propio discurso teniendo en cuenta, además, que las redes sociales son un espacio para la difusión de sus propuestas. Esto afecta no sólo a estas mujeres por la violencia que sufren y por las limitaciones para ejercer su profesión, sino también a la ciudadanía que no se puede sentir representado o no puede escuchar o acceder a las propuestas de estas mujeres que tienen que limitarse por la violencia que sufren".

Para realizar el informe, se realizaron encuestas a mujeres políticas que se desempeñan en comisiones dedicadas al tratamiento de asuntos de género, diversidad y tecnologías digitales.

En segundo lugar, se recopilaron notas periodísticas sobre declaraciones públicas de estas mujeres en relación a las agresiones y hostigamientos que sufrieron en el entorno digital.

El estudio construyó una base de datos de mujeres políticas de la Argentina.

Las noticias recabadas tuvieron como protagonistas a diversas mujeres políticas, entre otras.

Los hostigamientos que tuvieron a estas mujeres como víctimas "fueron efectuados por usuarios individuales, hasta grupos coordinados que actuaron a través de campañas de desprestigio".