Proponen que el 1 de septiembre sea declarado como el Día contra la Violencia Política

El diputado porteño de Unión por la Patria (UxP) Juan Pablo O´Dezaille presentó este miércoles unpara declarar el 1 de septiembre como "Día contra la Violencia Política" en referencia a la fecha, del 2022, por el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta."Este proyecto propone el l. Un contrato de armonía y tolerancia, tal como heroicamente llevaron adelante las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes frente a los contextos más adversos y los momentos más oscuros de nuestra historia, nunca tomaron venganza ni justicia por mano propia", indicó el legislador.Consideró que "debemos valernos de su ejemplo para suprimir por siempre la violencia política e institucional" y manifestó que "por ese hecho inédito producido el 1 de septiembre del 2022, día que se llevó a cabo el intento de femi-magnicidio a la Vicepresidenta en ejercicio Cristina Fernández"."Este ataque no fue al azar ni improvisado. Al contrario, se ejecutó bajo una metodología impulsada por sectores que pretenden causar caos y desorden, que se nutren interrumpiendo el ordenamiento social y la concordia establecida", alertó.Y agregó que son sectores "que presionan, hostigan, persiguen, acosan, amenazan e impiden sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política y el acceso a derechos y deberes civiles, desalentando el valor de la democracia".La propuesta, en tanto, iba a ser parte del temario de la sesión ordinaria prevista para este jueves en la Legislatura, no obstante no fue incluida por la negativa del bloque del oficialismo de Juntos por el Cambio.