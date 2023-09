Quiso secuestrar y golpeó ferozmente, pero no robó nada y perdió su celular

Captura de video.

Ortolán en la ambulancia, momentos después del salvaje ataque.

Un intento de secuestro frustrado en el barrio porteño de Núñez dejó al delincuente sin su teléfono celular pic.twitter.com/bNe8B76YLU — Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 6, 2023

Un hombre de 50 años, cuando bajó del auto para ir a visitar a su madre en el barrio porteño de Núñez, el lunes por la noche.. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad.La víctima, Marco Ortolán, dialogó con Télam tras el traumético hecho: "Estaciono y cometo el error, error si querés porque uno tiene derecho a hacer lo que quiera dentro de las normas, a mensajear adentro del auto. En ese interín, como se ve en el video, el tipo pasa, me observa, llega a la esquina, y cuando abro la puerta se me abalanza.Yo reacciono por naturaleza humana, como alguien que quiere defender su vida, lo logro empujar. Ahí empezamos a friccionar y con toda la adrenalina encima, me escabullo hacia atrás, que me preocupan porque ya tengo 50 años", narró.El damnificado presentó la denuncia en la Comisaría Vecinal 13B, tiene lesiones leves y está caratulado como "robo agravado por el uso de armas". Según detalló Ortolán en la denuncia, el hombre -de apariencia joven-, tenía gorra y capucha colocadas, además de un barbijo, por lo que se le dificultaría reconocerlo.Las distintas cámaras de seguridad certifican cómo el atacante merodeó las manzanas de la zona del hecho, ocurrido en la esquina de Cuba y Vedia, desde dos horas antes. "El tipo hizo una inteligencia en el barrio, siempre con la cara tapada. Estoy en contacto con la fiscalía, me avisaron que van a proceder a abrir el celular del delincuente para tratar de agarrarlo", cerró Ortolán.