Lucio Mantel: “Mi motor creativo siempre fue el extrañamiento”

“Se llamó así (su primer disco Nictógrafo) porque fue escrito en la oscuridad, las composiciones estuvieron guardadas mucho tiempo" / Foto: Prensa.

El cantante y compositor argentino Lucio Mantel visitó Télam Radio para hablar sobre los quince años de su primer disco: “Nictógrafo” que celebra el próximo viernes en el Teatro Xirgu a las 20.30, ely el: “Se llamó así porque fue escrito en la oscuridad, las composiciones estuvieron guardadas mucho tiempo y se convirtieron en canciones cuando fueron escuchadas por otros, ahí tuve como un sismo personal, una transformación y revolución personal”.“Va a ser una revisita desde el hoy, para encontrar el punto de contacto desde el momento actual. Es un trabajo de preparación que llevó un par de meses y va a estar buenísimo. Estaremos con el, con un trío de trombones y por ahí algún que otro invitado”, adelantó Mantel.El guitarrista, que, contó sobre el álbum que en 2008 fue reconocido como disco de septiembre del prestigioso sello “Club del Disco”: “para mí no es mi álbum debut sino el primer disco que pude grabar, antes de esto compuse un montón de canciones que no grabé y muchos discos que imaginé. Siento que lo que llamó la atención es que era de alguien que ya tenía muchos años componiendo y grabando, no sus propios discos”.Por otra parte el artista analizó:Tocaba tango, música académica, brasilera, folclore latinoamericano, rock con la guitarra eléctrica. Siento que llegó porque había un espacio de vacío, ese que se da después de las separaciones, me fui de viaje y no sabía que iba a ser de mi vida"."Cuando salió el disco fue el día bisagra, publicaron la reseña y un reportaje, tuve un quiebre emocional muy muy grande, pero un quiebre de angustia porque esto era algo que estuvo guardado mucho tiempo; por esos días lloraba un montón hasta que lo afronté, hoy lo recuerdo con mucha alegría”.Al rememorar laMantel dijo: “Quisimos vestir a nuestras canciones con la guitarra criolla y con los instrumentos que entraran en una salita, en un living y después veíamos cómo lo microfoneábamos porque estaban cerrando todos los boliches y la criolla pasó a ser mi instrumento. Pasaba que teníamos una fecha en un lugar que estaba habilitado y tal vez lo clausuraron en el momento o el día anterior. Con muchos cantautores nos unimos porque nos encontró la coyuntura de ese momento, estábamos obligados a la autogestión, intercambiábamos y colaborábamos”.Lucio Mantel se refirió al escenario musical actual: “Esta época me parece menos interesante no en el sentido musical, ya que hay una cantidad de música enorme pero es una época en la que es más difícil encontrarse. Se que la música urbana está explotando y que toda toda la industria se vuelque a eso a mí no me cambia mi manera de concebir la música”.Sobre el sonido de Nictógrafo explicó: “Quise que este disco fuera cien por ciento acústico, solo creo que hay un tema que no lo es. Estaba en nuestra memoria muy vivo todos los discos unplugged que habían sido furor los diez años anteriores. Quería encontrar desde una fuente acústica algo que no sea re contra cálido, que sea duro también y eso lo encontramos en los loops. En el tema “Otoño” debe haber unas treinta capas de Gaspar Titelman tocando una cuerda de tambores”.Por último el autor de “Miniatura”, “Unas Horas”, “Confín” y “Todas las Formas de estar” revela: “Se produce la paradoja de haberme dado a conocer con este disco en el que intenté hacer algo que me sorprendiera muchísimo, que no sea como lo más esencial de mí sino tratar de encontrarme en un lugar extraño, que después se volvió una premisa en todos los discos. mi motor creativo siempre fue el extrañamiento”.