Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 7 de septiembre

Viernes 8 de septiembre

Sábado 9 de septiembre

Domingo 10 de septiembre

Lunes 11 de septiembre

Martes 12 de septiembre

Miércoles 13 de septiembre

Podcast. Comer saludable, por supuesto, siempre es lo mejor, o al menos lo recomendado; pero qué pasa si no podemos hacerlo, o simplemente no queremos hacerlo? Hay una presión muy fuerte sobre nosotros que nos exige, nos demanda determinadas dietas “saludables” para no ser cancelados. ¿Pero es la única posibilidad de comer “bien”? ¿Comer siempre “saludable” es lo más saludable? ¿A qué le llaman “saludable” los paladines de lo “saludable”?.con Mónica Marinaro/Madame Papin, cocinera, y Patricia Aguirre, antropóloga, especialista en alimentación, docente e investigadora del Instituto de salud colectiva de la UNLa.Escuchalo en T élam Digital Estreno. De lunes a viernes. Información, testimonios y entrevistas exclusivas a cargo de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Escuchalo en Télam Radio Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify Película. Tita Merello, cantante de tango y actriz, con un estilo único. Nació, vivió y murió en Buenos Aires. Nacida en la pobreza, abandonada en un asilo por su joven madre, sufrió abusos y privaciones. Comenzó a cantar por hambre, no por vocación. La historia de su vida, con el rumbo poético de su voz. Su ascenso a las marquesinas, el cine y los escenarios. Aclamada y amada, un ícono jamás olvidado.Un apasionante contenido audiovisual que narra la evolución de la arquitectura y la arqueología en la provincia de San Luis. Con Vatto Fuhrmann como guía, un viaje que desentraña el desarrollo a lo largo del tiempo y el aspecto sociológico: quienes dan vida y significado a la arquitectura son las personas que la ocupan y experimentan. Una mirada profunda al vínculo entre patrimonio y sociedad.Este contenido pertenece a la colección de la señal federal Aunar en la plataforma Contar que presenta producciones de los canales públicos provinciales y universitarios, con el interés de rescatar las distintas expresiones locales y regionales de nuestro país para enriquecer la mirada sobre la Argentina.El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes y otras curiosidades históricas. Miralo por Twitch En el marco del ciclo "La cultura es la sonrisa", del Ministerio de Cultura de la Nación.Por. Relatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi y Ángela Lerena. Notas: Sofía Martínez, Germán Berghmans y Gabriela Previtera. Por. Relata: Jorge Godoy. Comenta: Santiago Lucia.Estreno. Documental unitario - 1 capítulo – 52 minutos.Una producción que reflexiona sobre una de las civilizaciones más longevas de la historia, China o en su idioma original Zhongguo, a través del retrato de sus habitantes y un pódcast, desde Buenos Aires, a más de 19.000 kilómetros de Pekín.Video. En la ciudad alemana de Heidelberg se está levantando la estructura más alta del continente, realizada con esta tecnología. Mide 54 metros de largo, 11 de ancho y 9 de alto. ¿Qué es la impresión 3D? ¿Cómo se construyó el edificio más alto de Europa con esta técnica?¿Por qué este método ganó terreno como forma de construcción? Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y YouTube Boletín de cuatro minutos con lo más sobresaliente del deporte nacional e internacional. Escuchalo en Spotify Relatos: Fabián Taboada. Comentarios: ex puma Santiago ’Tati’ Phelan y la participación especial de Miguel Osovi.Producción: Santa Fe Canal.Programa infantil que tiene a la imaginación como el principal motor de su propuesta. Música de la mano del profesor pentatónico, viaje por el mundo de los cuentos, recorridos por lugares emblemáticos de la provincia, cocina con la abuela cubana y el mundo del arte y los colores son los diferentes escenarios que se construyen para la platea infantil. Conductores: Estepi y HomeroDirector musical: Marcelo Toso - Director Asistente: Matías BulgarelliCon entrada gratuita, en vivo desde el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, CABA.Episodio estreno. Documental unitario – 48 minutos - 2022 - Ganador del concurso Renacer Audiovisual.En Santiago del Estero, observar a los perros ‒ya sean mascotas o callejeros‒ es conocer la cultura, el día a día, las calles, el arte, las costumbres de toda una ciudad. Una verdadera radiografía social desde los ojos de unos inesperados protagonistas. Episodios narrados e interpretados por el actor Roly Serrano.Estreno. Serie de ficción histórica - 8 capítulos - Ganadora del Concurso Renacer Audiovisual.En cada episodio, un equipo creativo indaga acerca del magnicidio de una figura relevante de la política latinoamericana de los últimos trescientos años: Túpac Amaru, Bartolina Sisa, Manuel Dorrego, Emiliano Zapata, el general Juan José Valle, Ernesto Guevara de la Serna, Salvador Allende y Marielle Franco, buscando entender el contexto en el que ocurrió y los porqués detrás de cada asesinato. La serie repite sus episodios los sábados a las 24.00.Entre los actores, actrices y personalidades destacadas participan de esta ficción: Lorena Vega, Martín Slipak, Martín Rechimuzzi, Srta Bimbo, Facundo Raúl Aquinos, Carolina Urein, Damián Canduci, Ariel Núñez Di Croce, Miguel Di Lemme, y Denise Nenezián, entre otros/as. Cabe destacar que la historiadora Julia Rosemberg y el filósofo Mariano Dorr intervienen como especialistas en los capítulos. Avance Fecha 4.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escuchalo en Spotify “Sabías que los camélidos tienen la fibra más fina del mundo y ayudan a minimizar el impacto ambiental de la moda”. Te lo cuenta el diseñador Francisco Ayala, en este nuevo segmento de Télam que se propone incorporar esa nueva mirada que no solo atraviesa a la industria de la moda, sino que se propone un profundo cambio cultural. Ahora en Télam Digital y YouTube Relatos: Fabián Taboada. Comentarios: ex puma Santiago ’Tati’ Phelan y la participación especial de Miguel Osovi.Producción: Chaco TV. El cine regional de Chaco, las nuevas formas de narrar historias locales y sus referentes. Descubrí las obras audiovisuales de esta parte del país.Lunes a domingo. Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y YouTube Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento. En este episodio: Consecuencias de las políticas económicas de Trump. Ahora en Télam Digital y YouTube Con Luis Digiano. Entrevistas al cantautor chileno Juano Bishara con sus nuevas canciones y la cantautora Marita Alondra nos presenta “Marziali palabra que anda”, más la columna de Blanca López sobre cine, teatro, plataformas y literatura con invitados especiales.Fecha 13. Además se disputará la novena fecha del Turismo Carretera Pick Up. Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas: Nicolás Neuss y Mariano Escalada.Estreno. Video semanal. Cada lunes, durante el mundial de rugby en Francia, un panorama informativo semanal a cargo de los periodistas deportivos, Natalia Ressia y Carlos Alfano. Ahora en Télam Digital y YouTube Podcast. En este capítulo: La historia de la pastora Eulogia Tapia, inspiradora de la zamba “La pomeña”.Escuchalo en Télam Digital Capítulo estreno. Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Toda la semana recorrerán Ushuaia, la Isla de los Estados, el Continente Antártico, las Islas del Atlántico Sur, el Área Marina Protegida Namuncurá. La serie también se emite por Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00.Estreno. Serie de animación -13 capítulos – Coproducción de Pakapaka y el Ministerio de Cultura de Nación.En un pequeño pueblo de La Rioja, llamado Atiles, vive Rosarito (7 años), una niña intrépida, charlatana y perseverante; cuando algo se le mete en la cabeza, no hay quien la haga cambiar de idea. Para ella las dudas no existen, todo lo consulta o investiga. Con las aventuras de Rosarito se relatan las ideas con las que Rosario adulta y maestra, cuenta a la hora de enseñar.En una nueva clase magistral, Anibal busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia. Por Twitch Chile - Documental - Dirección: Lissette Orozco.Relata la visión de la realizadora sobre su tía, Adriana Rivas, exsecretaria personal de ManuelContreras y miembro de la DINA, por lo que fue acusada judicialmente de torturas, secuestros y asesinatos.Serie documental - Micros intercalados en la programaciónDefendieron a sus pueblos, pelearon por la emancipación de sus territorios, promovieron la justicia y la dignidad. Y entregaron sus vidas al compromiso que habían asumido. Son patriotas latinoamericanos. Sus historias configuran la biografía y narran la lucha de América Latina.Podcast. El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. En este capítulo: "La Educación en tiempos de Menem”.Escuchalo en Télam Digital Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinas.Ahora en Télam Digital y YouTube Por TV Pública. Relatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi y Ángela Lerena. Notas: Sofía Martínez, Germán Berghmans y Gabriela Previtera.Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video). Ahora en Télam Digital, YouTube Video. Estamos cada vez más cerca de máquinas inteligentes, parecidas a lo humanos, factibles de ser producidas masivamente y capaces de realizar tareas repetidas, complicadas y/o peligrosas en reemplazo de las personas… ¿a favor o en contra de la humanidad?, esa es la gran pregunta.Este video forma parte de Futuro Inmediato, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Ahora en Télam Digital, Youtube y redes.Para celebrar su aniversario 73, el emblemático ciclo de teatro en radio, representará la obra Juancito de la Ribera de Alberto Vaccarezza en el Centro Cultural Kirchner con la participación de los actores y actrices: Daniel Miglioranza- Ana María Cores- Rubén Stella- Constanza Maral- Héctor Calori. Entrada gratuita.Este programa constituye en sus 73 años desde su creación una presencia radiofónica de alto nivel artístico-cultural, de firme atracción y reconocimiento popular. Está considerado como el único programa en el mundo de su especie junto al de la BBC de Londres, alcanzando una permanencia semejante.El documental cuenta la historia de Marcelo Morante, un médico que ante la enfermedad de su hermana decide romper sus prejuicios y probar un tratamiento con aceite de cannabis. A partir de allí, inicia un recorrido para lograr la despenalización del cannabis medicinal desde General La Madrid, provincia de Buenos Aires a toda la Argentina.Por el canal 22.5 de TDA y por streaming en TEC y en YouTube