El Banco Central compró U$S 22 millones y suma 17 jornadas consecutivas con saldo positivo

Banco Central de la República Argentina / Foto: Fernando Gens.

El Banco Central compró este miércolesen el mercado único y libre de cambios (MULC), con lo que marcó la decimoséptima rueda consecutiva con resultado positivo.El saldo de la jornada se da en el marco del restablecimiento del(PIE), que tiene como particularidad que en lugar de fijar un tipo de cambio diferencial, el estímulo está en que los exportadores tendrán libre disponibilidad sobre el 25% de las divisas que liquiden.En lo referido al tipo de cambio,, sin variaciones respecto a la víspera.Por su parte, el denominadoo informal retrocede 5 pesos, enpor unidad.En tanto, en el segmento bursátil, el(CCL); mientras que el, en el tramo final de la rueda.En el, la divisa estadounidense finalizó sin cambios respecto al cierre previo, en un promedio de $ 350.En tanto, el-que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en, mientras que para compras superiores a u$s 300 -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó aEl volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 340 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 29 millones y en el mercado de futuros Rofex por u$s 1.098 millones.