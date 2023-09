Llega la Fiesta del Libro Usado, una oportunidad para ubicar joyas literarias

El sábado a las 16 horas Martín Kohan dará una charla / Foto: archivo.

Las 34 librerías de usados que participan de esta edición De una edición a la otra, la participación de las librerías se amplió de 20 a 34.



El listado abarca a Aristipo Libros, The Book Cellar, La Teatral, La Grande, El Juguete Ilustrado, Jade, El Escriba, Textos Cautivos, El Sobaco Ilustrado, Nuestro Arcón, El Silenciero, Bisnidem, Librería Aguilar, Cadáver Exquisito, Fetiche, Librería Didon, Sudeste, Mastronardi, Himnos De La Noche, Plazoleta y Rústica Libros.



También estarán presentes Los Siete Pilares, Helena De Buenos Aires, El Escondite, La Internacional, Aquilea, La Libre, Ral Veroni, Mompracem, Thesauros, Racconto, Librería Libertad, Charlemos De Libros y Tangerine.

Como forma de acercar la, ay para resaltar else reúnen en la segunda de la Fiesta del Libro Usado (FLU) este sábado y domingo entre las 12 y las 19 que tendrá lugar en la Plaza del Lector -contigua a la Biblioteca Nacional, en el barrio porteño de Recoleta- luego de un éxito rotundo en su primera edición.Las librerías de usados traerán consigo una selección de sus. Son aquellas librerías tradicionales de Parque Centenario, Rivadavia o Plaza Italia y también las de calle Corrientes, que albergan entre sus paredes ejemplares que parecían inhallables., está detrás de esta propuesta y cuenta a Télam cómo circulan los libros usados en el centro porteño y de qué se trata este objeto que reluce por combinar lo económico, lo inesperado y lo romántico.“Por lo general el recorrido es siempre el mismo: un lector compra libros a lo largo de los años, va armando esa cosa hermosa y mágica que es una biblioteca. Los acomoda, los agrupa, cada tanto los mira con amor, esos libros le evocan momentos de su vida, amigos, parejas, sensaciones. Quizás, en algún momento decide desprenderse de algunos libros, o porque ya no tiene espacio, o porque se muda a un lugar más chico. Y después, cuando muere, lo hacen sus hijos por él. En todos los casos aparece el librero de usados”, describe Rago.En ese trayecto,: se puede encontrar en ellosy tambiénen las páginas o. Rago encuentra estos hallazgos apasionantes. “Mucha gente me escribe contándome que encontró un recorte de diario, una carta, una foto, o un boleto de tranvía en el libro que se llevó. Le encanta. Posta que flashea mucho. Yo creo que a veces siente que ese papelito lo interpela directamente. Como si un orden oculto del universo hubiera puesto ese papelito ahí para él. Hermoso”, dice.“Lostambién son un flash, porque leer un libro subrayado y anotado, implicaY ahí medio que se arma como una complicidad, uno se ríe de los comentarios, coincide con muchos de esos subrayados, o se pregunta por qué subrayó tal cosa, tal otra, no lo entiende” y agrega: “Es espectacular”.Una vez en la librería de usados, otros lectores adquieren esos libros y, según cuenta Rago: “el ciclo se repite, una y otra vez”. Pese a que se podría pensar que el aumento del precio del papel pudo haber tenido un correlato en la compra-venta del libro usado, para Rago esto no se daría así. “No sé si hubo una ampliación en el mercado del usado, me inclino a decir que no. Hasta diría que todo lo contrario”, plantea el librero y explica el panorama: “. Quedan cada vez menos. Algunas en calle Corrientes, pocas en el centro, San Telmo, los parques… Y si bien abrieron otras en algunos barrios y hay varias que adoptaron la virtualidad, a mí me da la impresión de que son menos que antes”.“Es un poco por esto que hago la FLU, para que la gente vuelva a comprar usados como en otras épocas, para que los descubra, los conozca, sepa que existen, que son más baratos y que se consiguen cosas inhallables y ediciones que son joyitas”, cuenta sobre las motivaciones de esta feria que se traslada en su segunda edición del espacio cultura Plataforma Nave a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, indiscutido punto de encuentro literario.Sobre esta nueva sede, el librero asegura: “Este año redoblamos la apuesta. Que la FLU se haga en un lugar icónico de la ciudad como es la Biblioteca Nacional, posta que es un gol de mitad de cancha”.. Como buen librero, observa a sus clientes: “Hay de todo, los que buscan libros que no están en las librerías, los que juntan los mangos para comprar un libro que necesitan y hay quienes buscan conversar con los libreros”, describe Correa.En este último período, Correa cuenta los libros que adquirió: “Varios de Lee Child, dos de Patricia Highsmith, uno que buscaba hace mucho de Dickson. Carr, 'El hombre hueco', los últimos de Claudio Iglesias y el 'No arredran', de Alan Courtis y Pablo Katchadjian”.“Pero voy a la feria también a buscar libros que me obsesionan”, advierte el librero. Hace unos años Correa vendía los libros por Mercado Libre pero abandonó esa plataforma. “Me cae antipático ML, no tuve una buena experiencia con ellos. Las ferias son un lugar de encuentro y estamos por abrir una librería vivero en Zapiola, partido de Lobos”, cuenta.Para Correa, la primera Fiesta del Libro Usado “fue genial”. Y esta promete. “Las personas que leen son mucho más interesantes, y algunos de los libreros que estarán son conversadores fascinantes, la conversación libresca es una de las facetas del diamante que es la movida cultural de Buenos Aires”, dice contundente.Bajo el lema, el encuentro contará con la participación de autores y autoras como Dolores Reyes, Martín Kohan, Fernando Noy y Emilio García Wehbi, entre otros.La, quien deleitará al público con una lectura de poesía japonesa el sábado a las 14 para a las 15, dejarle el lugar a Emilio García Wehbi que explorará el concepto clásico de utilidad en su charla "Vida y muerte".El, quien profundizará en la formación de lectores; y, para cerrar la jornada, a partir de las 17, el Trío Miau ofrecerá un show de música en vivo.serán protagonistas de un espacio de, mientras que, a partir de las 17, lo haráPara el domingo 10 a las 17, en el cierre del evento, el grupo Urraka presentará "historias musicalizadas con objetos reciclados".