Un libro que bucea en el corazón de las políticas educativas

Cecilia Veleda es doctora en Sociología y trabajó en investigación de polpiticas y en formación docente. /Foto: prensa.

El libro indaga en la gestión de políticas educativas en el ámbito federal. /Foto: Marcelo Ochoa.

Una investigación que s erealizó mediante encuestas. /Foto: prensa.

Con la expectativa de mejorar la educación argentina y la experiencia que le da su trayectoria académica -pero también su paso por diversas instituciones ligadas a la formación docente y el diseño de políticas públicas-, la doctora en Sociología Cecilia Veleda publicóEl ensayo que editó Siglo Veintiuno intenta responder a la pregunta sobre. Lo hace a partir de entrevistas realizadas con cincuenta funcionarios de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes de modo anónimo contaron el perfil de los funcionarios encargados de la educación en cada jurisdicción, la incumbencia de tareas y el modo de implementar las directivas y programas que llegan desde el ámbito nacional.La propuesta de Veleda, quien contó con la colaboración de Juan Xanthopoulos, es lograr una comprensión realista sobre el escenario y los actores que intervienen en la educación actual, los mecanismos de participación y de diseño o de adecuación de programas a nivel provincial. A lo largo del texto la autora recurre aen la que pesan la mano del cocinero, los mecanismos de preparación, los utensilios y la recetas e ingredientes a mano.En diálogo con Télam, Veleda resumió el diagnóstico que logró mediante su trabajo de campo y sus propuestas para lograr avances en el sector, en beneficio de los alumnos.-Diría que la metáfora de la cocina no apunta tanto a la cuestión de la creatividad, sino a la intención de conocer cómo se hace política educativa en las provincias “desde adentro”. Es decir, desde la mirada de quienes la han protagonizado durante muchos años.De hecho, provocando un poco, creo que en política educativa deberíamos ser menos individualistas y creativos, en varios sentidos. Por un lado, en el sentido de que las acciones deberían enmarcarse en planes con prioridades y metas claras que den coherencia a todo el ministerio. Por otro lado, en el sentido de que debería haber mucha mejor coordinación interna entre las áreas y más inteligencia colectiva, ya que según los entrevistados del estudio lo que prima es la concentración de la toma de decisiones en una mesa (muy) chica que integra el ministro y dos o tres autoridades más. También en el sentido de mirar un poco al mundo y aprender de experiencias que han tenido buenos resultados. Hay cada vez más investigación comparada que da pistas sobre buenas prácticas de política educativa que habría que considerar.-El libro parte de 50 entrevistas con funcionarios que ocuparon cargos técnicos y directivos durante diez años o más en los ministerios de Educación de las 24 jurisdicciones, luego de haber hecho carrera en el sistema educativo. Fueron entrevistas largas, cada una de unas cinco horas en total, que realicé en dos veces. La mayoría de los entrevistados vio pasar varias gestiones, lo que les da no solo un gran conocimiento, sino cierta distancia crítica. De un modo bastante catártico, con gran honestidad y convergencia, estos conocedores de la trastienda de la política educativa relataron cómo se hacen las cosas.-Generalmente son figuras con perfil político fuerte. Miembros del partido o de la coalición elegidos en buena medida por su “cintura política”, es decir, su capacidad de negociación con los distintos actores implicados, en particular, con los sindicatos. Uno de los entrevistados lo sintetizaba diciendo que “un ministro debe saber manejarse en términos de poder”. En cambio, casi nunca se elige al ministro por su proyecto para el sector.-Los equipos técnicos son muchas veces quienes elaboran las políticas desde cada una de las áreas del ministerio en base a ideas muy generales planteadas desde la cúpula del ministerio o desde el Ministerio Nacional, por lo cual se da una especie de “planificación inductiva” que conlleva dispersiones, superposiciones y contradicciones desde el vamos. Luego, en el proceso de implementación, los equipos técnicos son quienes traducen o reorientan las definiciones escritas en el intercambio con los supervisores y directores de las escuelas.-La incidencia de los sindicatos es variable según las provincias. Pero en la mayoría la participación está muy focalizada en las condiciones laborales, especialmente en la dimensión laboral. En cambio, las familias participan muy poco. Son casi inexistentes los espacios sistemáticos de participación de las familias en la política educativa y la mayoría de los funcionarios entrevistados señaló que sería deseable involucrarlas más. Ligado a esto, también la comunicación de la política educativa es una dimensión muy olvidada, generalmente reactiva -ante incidentes- o centrada en la figura del ministro.-En general se conciben desde el Ministerio Nacional una gran diversidad de programas con escasa continuidad que generan dispersión de recursos y esfuerzos. Esta fragmentación divide a los propios ministerios provinciales y en ciertos casos termina siendo más un problema que una solución para las escuelas, que deben responder a las iniciativas de cada programa con sus orientaciones, sus rendiciones de recursos, sus referentes, sus encuentros de formación… Además, cuando todo es importante nada lo es realmente: el trabajo sobre los aprendizajes prioritarios de lengua y matemática termina recibiendo la misma atención que otras dimensiones de la actividad de las escuelas, lo que se refleja en los bajos resultados que conocemos en ambas áreas centrales.-En los papeles, bastante. Según la Ley de Educación Nacional las provincias son responsables de crear y administrar las escuelas y los cargos docentes, financiar los salarios y definir las condiciones laborales de los docentes, establecer las normas que rigen la vida cotidiana del sistema educativo, adecuar los contenidos nacionales al contexto local, formar a los docentes y supervisar las escuelas. Sin embargo, muchas veces la insuficiencia de recursos económicos y técnicos dificulta el ejercicio de esa autonomía. Y la gran mayoría de las provincias se muestran muy dependientes de la Nación para implementar políticas que excedan el pago salarial.-Es clave tender hacia una mayor profesionalización del gobierno de la educación. Esto implica muchas cosas: designar autoridades que conozcan los temas a cargo, elaborar con tiempo planes con metas claras, basar las políticas en la información y la investigación, revisar los procesos de trabajo -desde la digitalización de los expedientes hasta la realización de reuniones más productivas o el perfeccionamiento del monitoreo interno, concebir una estrategia de relacionamiento con los distintos actores, o evaluar las políticas.