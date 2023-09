Giuliano: "La discusión es si existe o no el derecho al subsidio"

Diego Giuliano defendió los subsidios al transporte. /Foto: Prensa.

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, sostuvo este miércoles, que “hay dos opciones electorales: Patricia Bullrich y Milei que plantean claramente eliminar los subsidios", por lo que consideró queEn declaraciones esta mañana a Radio Nacional, Giuliano destacó que “hoy una tarifa de transporte de colectivo, por ejemplo, sin subsidio, es decir costo puro como lo plantean ellos, vale $700, y“Porque -dijo- hay un error de concepto, hay un error de lo que significa el análisis económico., y los economistas profesionales que asisten a los candidatos o a la candidata, en este caso, de Cambiemos, lo que plantean es un número muy duro, es decir, a ver cuánto cuesta el transporte y cuánto entra por el transporte. Y claro, ese es un número frío”, indicó.“Ahora, lo que nosotros analizamos es otra cuenta, que es la cuenta de lo que significa económicamente el transporte, no es solamente lo que entra y lo que sale, es qué beneficio tiene para el trabajador que como salario indirecto percibe justamente este subsidio”, agregó el funcionario.Aclaró, no obstante, quePorque, además de ayudar al trabajador, también ayuda al empleador”.Resaltó que “la mejor herramienta que tenemos para llegar a todo este beneficio social es justamente la tarjeta SUBE, porque esa va al bolsillo del vecino, de la vecina, que se sube al colectivo o al tren. Es decir, es un subsidio directo, directo”.“Pero -añadió- hay quienes piensan distinto y son los que también se escuchan hoy, que plantean que no haya subsidio o que privaticen la SUBE, como lo plantean algunos candidatos, que no nos debe extrañar porque quieren privatizar los ríos, las calles, los órganos, el agua”.Destacó, por otra parte, las inversiones que se están haciendo en materia ferroviaria, tanto en el AMBA como en el resto del país, con “los pasos bajo nivel, la electrificación, todo eso mejora la calidad del servicio. En cuanto a cargas y pasajeros al interior del país, ustedes saben que, en materia de cargas, Trenes Argentinos Cargas hoy ha batido récords. Estamos en una carga que ha aumentado más del 56%. Y eso baja costos logísticos”, remarcó.“La verdad que en dos años y medio se ha podido realizar mucho.Es una tarea que no se puede discontinuar, no debería discontinuarse”, enfatizó Giuliano.Insistió en no cambiar “la matriz en este sentido, no decir, bueno, hasta ahora invertimos en trenes, pero ahora viene otro que dice que hay que privatizar todos los trenes. Si se privatizan, solamente van a los lugares de alta competitividad económica, y es lo que hicieron antes, abandonaron el país federal a raíz de esta idea de que solamente el tren va donde hay gente y recursos económicos”.“Entonces -continuó-, después discutimos sobre las cosas que hemos generado. Cuando cerraron los ramales ferroviarios, y no empezó esto solamente en la dictadura; fue en la dictadura, en los años 90, en el año 2015, también se desmoronaron después del 2017 las inversiones ferroviarias, eso da por resultado lo que vieron, lo que vimos: una concentración brutal. Bueno, necesitamos un país con trenes porque somos el octavo país en extensión territorial del mundo”.Remarcó que