Con críticas a Milei, Katopodis llamó a no "dinamitar" las áreas del Estado

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. /Foto: Diego Levy

"Para estar mejor lo primero que hay que hacer es no retroceder y no romper lo que funciona. Ahora, esos tercios que se determinaron tras las PASO se van a enfrentar desde otro luga

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza. /Foto: Fernando Gens

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró este que la propuesta electoral del candidato presidencial Javier Milei (La Libertad Avanza), y consideró que los votos obtenidos por el diputado nacional en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) obedecen a un "fenómeno estructural y más complejo que excede al peronismo"."Para estar mejor lo primero que hay que hacer es no retroceder y no romper lo que funciona. Ahora, esos tercios que se determinaron tras las PASO se van a enfrentar desde otro lugar. La gente después de haber expresado el enojo, espera una respuesta de hacia qué país se va a ir", afirmó el ministro en la mañana de este miércoles en declaraciones a Radio Perfil.Katopodis añadió que"No sirve pensar que el voto a Milei se logró por el peronismo. Hay otros motivos, es un tema estructural y mucho más complejo a nivel mundial. Estamos ahora en un contexto favorable para la discusión política y lo tenemos que aprovechar. Hay que dar discusiones estructurales y esa es una buena noticia. Sobre todo cuando hay dos modelos tan diferentes en disputa", interpretó.En este punto,y que los que votaron a Milei "son vecinos que se expresaron de esa forma por algún enojo"., insistió.Para Katopodis, "el PJ tiene de cara a las elecciones distintos desafíos" como incorporar "sectores del campo, de la clase media, los colectivos juveniles", y sostuvo que el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, "tiene la capacidad de poner en discusión que Argentina será mejor si se recupera el salario con un proyecto que incluya a la industria y al campo como motores"."Hay un punto de inflexión donde vemos sectores económicos que quieren cambiar la Argentina para siempre, mientras que nosotros queremos más derechos para todos, y no solo para algunos", remarcó en sus declaraciones radiales.Por otra parte, al ser consultado sobre su visión del concepto de ´casta´ utilizado por Milei en la campaña, Katopodis respondió que, en todo caso, "los intendentes son lo menos" de esa supuesta categoría por la capacidad de "gestionar en forma más cercana con los vecinos".