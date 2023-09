El crimen del ingeniero: cómo fue la llegada y la huida del sospechoso

Foto: Captura de video.

El crimen de Mariano Barbieri

Los investigadores del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, asesinado de una puñalada hace una semana en los bosques del barrio porteño de Palermo, reconstruyeron el recorrido que en 56 minutos hizo el presunto homicida para llegar a la escena del crimen y huir de ella rumbo a la Villa 31 de Retiro.Así se desprende de un- al que tuvo acceso Télam-, en el que los investigadores de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 36 de Marcelo Munilla Lacasa y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, recopilaron la ruta de ida y vuelta de quien sería Isaías José Suárez , detenido el lunes pasado e indagado el martes por la Justicia como presunto autor material del asesinato.Las primeras tres cámaras de la recopilación del video captan al sospechoso, donde se lo ve revisando contenedores de basura con la campera tricolor con detalles en rojo, una bufanda, una gorra y sobre la espalda, una mochila negra y un saco o bolsa de tela blanca para juntar cosas.Por Gelly, la esquina del Jardín Japonés, por donde ingresó al parque y a la zona de la, donde según los investigadorescuando Barbieri fue asaltado y apuñalado en el pecho por el delincuente que le robó su teléfono celular., donde varias cámaras de la entrada del garaje del shopping Paseo Alcorta lo toman caminando tranquilamente cargando la bolsa tipo saco sobre sus hombros y pasando delante de un volquete.Al llegar a la esquina de la calle Salguero, dobla a la izquierda y, donde es captado por varias cámaras de su garaje y de la vereda de enfrente.Por último, dobló a la derecha por la calle Padre Mujica y,de Retiro, sitio donde paraba y fue detenido hace dos días.Según la investigación del fiscal Munilla Lacasa y de la Policía de la Ciudad, avalada con su detención por la jueza Yamile Susana Bernan, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 8, el hombre grabado por esas cámaras de seguridad y presunto asesino de Barbieri fue Suárez.Por el caso, también había sido detenido el lunes un ciudadano de nacionalidad venezolana, pero luego de que la rueda de reconocimiento diera resultado negativo y de que sus ropas finalmente no coincidieran con las que vestían el sospechoso de los videos, la jueza decidió liberarlo y desvincularlo de la causa sin siquiera indagarlo.Distinta es la situación de Suárez, quien según las fuentes judiciales consultadas por Télam,realizada en la alcaidía del palacio de Tribunales por el testigo clave que vio el asalto y llamó al 911 la noche del crimen.Además, al momento de ser detenido en la Villa 31 de Retiro,que ahora se investiga si fueron provocados por Barbieri en su lucha.A su vez, a este acusadoy, por último, un testigo de identidad reservada reveló que al llegar a la Villa 31, Suárez se jactó de haberle dado "un puntazo" a la víctima para robarle el celular.La jueza Bernan y el fiscal Munilla Lacasa indagaron a Suárez, quienpero luego se negó a contestar preguntas.El martes, tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en sus redes sociales, como el nuevo ministro de Seguridad de la ciudad, Eduardo Coria, en conferencia de prensa, aseguraron que Suárez fue el autor del hecho y que el caso está esclarecido.Barbieri tenía 42 años, era ingeniero civil y el día del hecho estaba momentáneamente parando en la casa de un amigo en Palermo, cerca de donde fue atacado.El crimen ocurrió a 22.45 del miércoles último, cuandopor un hombre que lo atacó con un cuchillo al pecho que le lesionó el corazón.Tras el ataque, quedó filmado cuando cruzó la avenida Del Libertador e, situada en la esquina de ésta y la calle Lafinur, donde pidió ayuda y le dijo "no me quiero morir" a los empleados y clientes, en una escena que quedó registrada por una cámara de seguridad del local.Al lugar arribó una ambulancia del SAME que lo trasladó al Hospital Fernández, pero por la gravedad de la herida no pudo ser reanimado y falleció.