Subió a 28 la cifra de muertos por el devastador ciclón en el sur de Brasil

Sube a 28 la cifra de muertos por el devastador ciclón en el sur de Brasil. Foto: AFP

Por lo menos 22 muertos dejó el paso de un ciclón en el sur de Brasilhttps://t.co/h2b0NOdAv5 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 6, 2023

Estou me dirigindo nesse momento para visitar as localidades atingidas acompanhado de ministros do Governo Federal. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) September 6, 2023

La cifra de muertos por el paso devastador de un ciclón extratropical en el sur de Brasil llegó a 28 este miércoles luego del hallazgo de seis cadáveres en una vivienda del estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, informaron este miércoles las autoridades., dijo en las redes sociales que esta madrugada murieron bajo las aguas seis personas en el pequeño municipio rural de Roca Sales, por lo que se elevó a 27 el número de muertos en ese estado, mientras que otro falleció en el vecino Santa Catarina.que desciende de la región de la Sierra Gaúcha hasta Porto Alegre,El gobernador detalló que 55.000 personas están afectadas por el paso del fenómeno climático, el tercero en lo que va del año en Rio Grande do Sul., aseguró esta es la peor tragedia climática de los últimos 40 años en el estado que tiene frontera con las provincias de Corrientes y Misiones y es uno de los puntos clave para el transporte terrestre del comercio del Mercosur.En el vecino estado de Santa Catarina, un hombre murió al ser electrocutado en la ciudad de Jupiá, alcanzada por vientos de 110 kilómetros por hora, informó un portavoz del Cuerpo de Bomberos.para ayudar a la región del desastre y a su ministro de Integración, Waldéz Goes.en Rio Grande do Sul. En total, 66 ciudades están siendo afectadas por el paso del ciclón, con más de 4.500 evacuados, según informó Defensa Civil.El desastre tuvo un epicentro en las ciudades que están ubicadas en las márgenes del Rio Taquarí. El ciclón provocó también lluvias, aunque con menor intensidad, en otros estados como Mato Grosso do Sul, Paraná y San Pablo.