Denuncian que jóvenes con discapacidad están fuera del sistema educativo en CABA

El Tercer Festival en Defensa de la Educación Especial

Familiares de jóvenes con discapacidad que asisten ade la ciudad de Buenos Aires denunciaron que desde 2021 están "sufriendo un recorte educativo en educación especial" que limita la formación hasta los 22 años, por lo que convocaron a un festival el próximo domingo para visibilizar la situación."Hasta diciembre de 2021, los chicos asistían de lunes a viernes a estas escuelas, algunos hasta los 36 años, donde se formaban pedagógicamente y en diversos talleres", dijo en diálogo con Télam Radio Eliana Villar, integrante del Colectivo de Familias de Personas con Discapacidad y Diversidad Funcional.Villar, madre de Ignacio, quien padece un trastorno del espectro autista, explicó que, que establece quecomo se estipulaba anteriormente."Los chicos egresan ahora a los 22, le quitaron 8 años de formación, pero no hay nada para ellos, se quedaron sin presente, sin futuro", alertó Villar.En ese sentido, recordó quey, sin embargo, "de esto no existe nada en la ciudad de Buenos Aires".Sobre este punto,y muchos padres y madres "no pueden trabajar porque se tienen que quedar a cuidarlos"., insistió.Para visibilizar esta problemática, familias, jóvenes y docentes convocan para este, bajo la consigna, en las inmediaciones del mástil, y habrá bandas musicales, talleres y oferta de gastronomía.Según los organizadores,por lo que responsabilizan a Rodríguez Larreta; a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña; y a la Directora General de Educación Especial de la ciudad, Ilda Domínguez."Nuestra idea es visibilizar esto que está pasando y que la sociedad no sabe. Necesitamos proyectos para la formación permanente del adulto con discapacidad", concluyó Villar.