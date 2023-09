Eduardo Crespo: "La gente no se pregunta tanto sobre las películas, va al cine y las disfruta"

Eduardo Crespo, director por segundo año del certamen. Foto: Prensa.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), con una programación que tendrá al litoral y al cine europeo como columna vertebral y con la certeza de que al público le gusta ir a la sala y disfrutar de historias, explicó el cineasta Eduardo Crespo, director por segundo año del certamen."La programación la pensamos con Maximiliano Schonfeld y Cecilia Jakob para que sea lo más diversa posible. El año pasado el festival funcionó muy bien a pesar de que las películas no eran necesariamente accesibles, y hoy están en las plataformas más clásicas. La gente no se pregunta tanto sobre las películas, va al cine y las disfruta., y nosotros apostamos a traerle a la gente películas para descubrir algo", le dijo Crespo a Télam en la previa del inicio de la muestra.Esta nueva edición de Ficer, que se extenderá hasta el sábado,que tendrán lugar en el polo cultural que constituyen el CPC (Centro Provincial de Convenciones), la Vieja Usina y el IAAER (Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos).Además, tendrá un foco puesto en los 40 años de democracia; habrá un encuentro de cineastas locales, del litoral y del NEA; una performance que vinculará al cine con la poesía; además de charlas, talleres y una mesa de cinematecas y archivos audiovisuales del país."Este año fue coincidente que las películas que nos interesaban y estaban disponibles eran europeas", señaló Crespo, y añadió:y traer películas que normalmente no llegan y que tienen una mirada especial de los directores con su realidad".La grilla del festival, a la que se puede acceder en la web ficer.com.ar , presenta películas de Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos, entre otros países; un documental filmado netamente con realidad virtual; y una agenda de actividades y películas a las que ya se inscribieron más de 2.000 niños y niñas.Eduardo Crespo: Creo que, en principio, el Ficer ya se instaló en Paraná. Hay una comunidad que tiene una relación con el cine, porque hubo gente que se encargó de hacer ciclos y traer películas. Pero yo no creo que haya películas para cinéfilos o no cinéfilos. Sí para mayor acompañamiento, pero uno no hace películas para gente que ve películas raras. Las películas se hacen y son modos de expresarse y uno como programador puede llegar a hacer una selección que puede interesar a la comunidad en la que uno vive. Se trata de acercar una propuesta que dialogue con la comunidad; la gente responde y la vemos necesitada de ir al cine. Las salas el año pasado estaban llenas, con una programación ecléctica en todas sus formas. Había películas complejas, de dos horas y media, y la gente salía muy contenta. Uno prejuzga a la audiencia, pero creo que hay que arriesgar porque la gente quiere ver otra cosa. Lo más sencillo está en las plataformas y los festivales están para suplir.EC: Como experiencia de programador estoy muy nuevo y uno va aprendiendo con el tiempo. Lo más importante es que al estar en la cocina del cine, nos interesan las películas por otras cosas y traemos algunas que en otros festivales no estarían. O vemos el esfuerzo o desde qué lugar fue filmada. Tenemos un contacto diferente al que tienen los programadores. Y sobre todo los que trabajamos en las provincias, con un vínculo más directo con lo que pasa fuera de la Capital. Eso no sé si es bueno, pero es una característica. Y creemos que el festival es un lugar para el encuentro y lo vemos como una plataforma para pelear por causas como la Ley de fomento que se va a reglamentar en la provincia.EC: Es difícil buscar películas porque nunca hay tiempo y como este no es un trabajo fijo, que dure todo el año, cuando llega el momento del festival ahí ayudan los vínculos que uno fue haciendo para poder hablar y pedir películas. Es un trabajo que nos ahorramos. En la práctica es algo beneficioso. Yo fui frenando un montón de proyectos propios de películas que quería hacer para dirigir el festival. En parte está buenísimo porque uno de alguna manera trabaja para la comunidad. El festival no es solo para nosotros, sino que se hace con la idea de compartirlo. Es una forma de dejar de mirarse el ombligo y poner el cuerpo en estas cosas que no son tan redituables, pero sí muy satisfactorias.