Los casos de cáncer aumentaron en menores de 50 años en todo el mundo

Aumentó el número de casos de cáncer en menores de 50 años. Foto: Archivo.

La mala alimentación, el tabaquismo y el alcohol son los principales factores de riesgo subyacentes en este grupo etario

Los cánceres más mortales son los de mama, tráquea, pulmón, intestino y estómago; y el de mama es diagnosticado con mayor frecuencia en las últimas tres décadas

El número de personasen todo el mundo en las últimas tres décadas, aunque las causas de ese crecimiento no se conocen completamente, según un amplio estudio publicado en la revista británica BMJ Oncology.Los casos de cáncer entre las personas de 14 a 49 años se incrementaron casi 80%, pasando de 1,82 millones a 3,26 millones entre 1990 y 2019, de acuerdo a ese trabajo.Aunque los expertos advierten que parte de este aumento se, investigaciones anteriores habían detectado diagnósticos de cáncer cada vez más frecuentes entre los menores de 50 años.La mala alimentación, el tabaquismo y el alcohol son los principales factores de riesgo subyacentes en este grupo etario, según el equipo internacional de investigadores responsable del estudio, aunque la causa del crecimiento del cáncer precoz "todavía no está clara".Un poco más de un millón de personas menores de 50 años murieron de cáncer en 2019 (28% más que en 1990), de acuerdo a los datos del informe.Los cánceres más mortales son los de; y el de mama es diagnosticado con mayor frecuencia en las últimas tres décadas.Pero los cánceres que aumentaron más rápidamente son los de la nasofaringe --la zona donde la parte posterior de la nariz se encuentra con la parte superior de la garganta-- y el de la próstata. Por el contrario, el cáncer de hígado disminuyó un 2,9% anual.Los investigadores utilizaron los datos del estudio Global Burden of Disease Study de 2019, analizando las tasas de 29 cánceres diferentes en 204 países, detalló la agencia de noticias AFP.Según el estudio, cuanto más desarrollado es el país, mayor es la tasa de cáncer entre los menores de 50 años, lo que podría sugerir que las naciones económicamente mejor posicionadas y con mejores sistemas de salud pueden detectar antes la enfermedad.Sin embargo,de ciertos cánceres en menores de 50 años, observan los investigadores.Además de la mala alimentación, el tabaquismo y el consumo de alcohol, los factores genéticos, el sedentarismo y la obesidad también podrían contribuir a esta tendencia, según el estudio.Se espera que el número de casos de cáncer en todo el mundo entre los menores de 50 años aumente 31% para 2030, principalmente entre las personas de 40 a 49 años, según un modelo realizado por los investigadores.Sin embargo,, y que los países en desarrollo no informan suficientemente de los casos y las muertes.