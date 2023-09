Pandiani: Massa propone una política exterior "pragmática" basada en intereses nacionales

Gustavo Martínez Pandiani, asesor en política exterior del candidato presidencial Sergio Massa.

El embajador argentino en Suiza y asesor en política exterior del candidato presidencial Sergio Massa, Gustavo Martínez Pandiani, aseguró este martes que el postulante de Unión por la Patria (UxP) propone "una visión pragmática de las relaciones internacionales" con foco en el interés nacional y en el "desarrollo con inclusión"."Massa como candidato a Presidente se propone una visión pragmática de las relaciones internacionales, donde", dijo Pandiani.De esta manera, el asesor de Massa buscó contraponer la propuesta de política exterior del candidato presidencial de UxP a la de sus adversarios opositores, Patricia Bullrich, de Juntos por Cambio (JxC), y Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), quienes rechazaron el ingreso de la Argentina a los Brics, el grupo de potencias y países emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica."Creemos que, tal como sucede normalmente en gran parte de las naciones, las relaciones se manejan por intereses o valores. Argentina necesita socios para lograr su desarrollo", resaltó el actual embajador argentino en Suiza.Pandiani participó en el Malba, del segundo encuentro del "organizado por el Grupo Clarín, donde expuso losde un futuro gobierno a cargo de Massa., asesores de política exterior de Milei y Bullrich, respectivamente.El actual embajador, quien además cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el cuerpo diplomático cumpliendo funciones tanto en el país como en el exterior, destacó que "la política exterior debe ser parte de los esfuerzos que debe hacer el país para salir adelante" y constituir "una herramienta para alcanzar un desarrollo con inclusión".En este sentido, como contrapunto a las ideas de los referentes de los otros espacios, quienes pusieron en duda lapuso como ejemplo que"tiene como sus tpaíses alejados de sistemas que´", en alusión a afirmaciones del líder libertario.En el mismo sentido, hizo foco en que elpaís con el que junto a Chinadijo que no haría acuerdos por ser"Tenemos con Brasil una relación histórica, política y cultural. Creer que el presidente Lula (Da Silva) no puede ser nuestro socio porque es 'comunista´ no solo es una falta de seriedad en el análisis, sino un error estratégico muy importante", analizó Pandiani y aseguró que cerrar la relación con Brasil o con China, significaría "perder mercados para la industria automotriz cordobesa, para las plantas industriales de Pacheco y para muchos productores agroindustriales de las economías regionales"., el exsubsecretario para América Latina y el Caribe, destacó que "Argentina, tal como señala repetidamente Sergio Massa, tiene unya que: proteínas, energía tradicional, verde y de transición, minerales críticos (litio y cobre) y recursos humanos calificados"."Nuestro país necesita. El país debe aumentar la calidad y cantidad de exportaciones, promover la llegada de inversiones productivas y aumentar su capacidad para recibir turismo receptivo", enfatizó y precisó: "Pero no se trata de cualquier tipo de exportación, sino dePara lograr este objetivo, hizo hincapié en que el candidato a presidente por UxP "quiere una Cancillería que colabore con la política del Gobierno para consolidar mercados y conquistar nuevos destinos de exportación" y que "negocie acuerdos comerciales que sean beneficiosos para los argentinos y las argentinas".