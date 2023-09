Vicepresidente de la Legislatura porteña: Milei viene a "romper" con el pacto democrático

El vicepresidente de la Legislatura porteña y dirigente de la UCR, Martín Ocampo.

La autorización del acto negacionista

El vicepresidente de la Legislatura porteña y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Ocampo, valoró este martes que la política argentina "ya tiene saldada la discusión" sobre la última dictadura cívico militar y advirtió que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, "vienen a romper" con ese pacto de los últimos 40 años y a "reivindicar" el Gobierno militar.En ese sentido, consideró que "si la grieta antes era kirchnerismo y no kirchnerismo, ahora la grieta es dictadura no dictadura; y en el lado de la no dictadura estamos el kirchnerismo y nosotros"."Pocos acuerdos tiene la política argentina.Este señor y esta señora vienen a romper esa política de Estado que teníamos y a plantearnos que ahora hay otra situación en la que hay que revindicar la dictadura", dijo Ocampo en declaraciones a radio Con Vos.El dirigente de la UCR calificó dede loscometidos durante la últimaorganizado este lunes en la Legislatura porteña por Villarruel."Lamentablemente siempre hay nostálgicos que intentan debatir cosas que Argentina ya ha saldado. Como su mirada sobre la dictadura y lo que en el fondo puede subyacer, que es la reivindicación de la dictadura como organización política, incluso. Desde el punto de vista de la UCR estamos en contra de todo eso", destacó.El vicepresidente de la Legislatura porteña aseguró que el partido liderado por Milei plantea "en la que "están ellos de un lado y el resto de la política, que ya tiene saldada esta discusión, en otro"."Si la grieta antes era kirchnerismo y no kirchnerismo, ahora la grieta es dictadura no dictadura, y en el lado de la no dictadura estamos el kirchnerismo y nosotros", señaló.Consultado sobre cómo se llegó adel terrorismo de Estado en la Legislatura, Ocampo resaltó que esa institución "es el Estado" de la ciudad de Buenos Aires y que"Lamentablemente esa expresión política tiene muchas voces en la legislatura, hicieron valer ese derecho que tiene para el evento este", agregó.Sin embargo, resaltó que "porque fue anunciado para "hablar de las víctimas de los años '70".", destacó.Además, el dirigente radical cargó contra Milei al afirmar que "las reformas que él plantea necesitan pasar por el tamiz de las instituciones" pero puso en dudas sus intenciones en caso de ser elegido presidente."Ahora, si el piensa en imponerlas a punta de cañón es otra cosa", dijo Ocampo, y se preguntó: "¿No será que en el fondo lo que está diciendo es 'esto lo voy a hacer con los militares'?".