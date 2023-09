Carla Vizzotti: "La Ley de Salud Mental se aplica como nunca antes en Argentina"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que la Ley de Salud Mental tiene más vigencia que nunca en Argentina / Foto: Florencia Downes.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) inaugura el Primer Encuentro Nacional de Salud Mental, en @TecnopolisArg. https://t.co/NB4aB8GqfH — Casa Rosada (@CasaRosada) September 5, 2023

y consideró que "es un ejemplo, un emblema, un orgullo desde la mirada de los derechos humanos y su perspectiva de género".La funcionaria participó este martes delque se desarrollará hasta este miércoles en Tecnópolis, en un acto con el presidente Alberto Fernández, funcionarias, residentes médicos y organizaciones vinculadas a la problemática."Es un punto de llegada de muchísimo trabajo,Es poner en valor todo lo realizado en un contexto muy adverso", dijo a Télam la ministra antes de dar una conferencia en la apertura de las jornadas.También afirmó que se está implementando la ley de salud mental "como nunca se implementó en la Argentina", a partir de la cual"Se horizontalizó el equipo de salud,lo que es la mirada biologicista. Y lo plasmamos en normativas", agregó.Ya en el acto de apertura, Vizzotti destacó que "es muy importante poner en valor este primer encuentro porque a veces no podemos dimensionar todo lo que avanzamos en temas de salud. Hay resultados concretos en una complejidad tan grande como en el campo de la salud mental y en una mirada de la salud".que tiene una complejidad y un camino largo para poder implementarlo, pero lo más importante es que se empezó, que tenemos una ley que se sancionó en el 2010 y se reglamentó en el 2013", agregó la ministra.Sobre la norma agregó que "desde la mirada de los derechos humanos y su perspectiva de género, y de una salud mental comunitaria".Y definió al encuentro como "el símbolo más importante que indica que con decisión política, presupuesto, trabajo y construcción colectiva podemos tener muchísima fuerza para ampliar derechos y para hacer que estos derechos sean accesibles a las personas en cada rincón del país".En el primer día del Encuentro,en la localidad bonaerense de Villa Martelli, participaron desde las 10.30 alrededor de 1.000 personas entre residentes, funcionarios, autoridades, integrantes de organizaciones y usuarios de salud mental.que nos obliga a prestarle la atención que nosotros, como gobierno, le estamos prestando", dijo el primer mandatario durante el acto de apertura que compartió con Vizzotti y Eva Jane Llopis, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en la Argentina.Llopis consideró que es necesarioque puede volver a la convivencia social, ir sacándolo de esa situación manicomial de encierro para ir permitiéndole recuperar su vida, ir a su casa, poco a poco volviendo a su vida habitual".En la creación del Encuentrola Dirección Nacional de Salud Mental, las sociedades científicas, el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental y distintas universidades.Al inicio de la jornada se presentóEn este sentido, el 25 de abril de 2022 se lanzó la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental,En este marco se incorporaron por primera vez psicofármacos en el botiquín del Programa Remediar, se crearon diez residencias interdisciplinarias en Salud Mental con especialidad en salud mental comunitaria, se puso en funcionamiento la línea 0800-999-0091 nacional para urgencias en salud mental yEntre los desafíos para abordar esta temática, la directora nacional de Salud Mental y Adicciones, Mariana Moreno, resaltó -en diálogo con Télam- la necesidad dePara esto subrayó la importancia no solo del "aspecto de la desmanicomialización y la transformación de los monovalentes que aún quedan en la Argentina", sino también dey de todo lo que tiene que ver con el abordaje comunitario de la salud mental".Luego de la apertura tuvo lugar el panelen el que sus participantes resaltaron el valor de la democracia y la incidencia del contexto social y cultural en la salud mental de las personas."Es la lucha la que consolida los logros y esos esfuerzos se dan en democracia.señaló Verónica Laplace, presidenta del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones y parte de la mesa directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).En coincidencia, Paulo Amarante, médico psiquiatra y referente de la reforma de salud mental en Brasil, sostuvo que "hablar de reforma psiquiátrica significa hablar de democracia, de lugares sociales, no solamente de tratamientos" y destacó queY este país ha generado históricamente hacia el mundo y hacia todos sus habitantes la garantía de una educación y una salud públicas que han sido ejemplo en toda Latinoamérica y el mundo", dijo la abogada María Graciela Iglesias, actual secretaria del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental.En esta línea, el médico especialista en psiquiatría Santiago Levín sostuvo que "el manicomio existe porque existen las villas miseria, yporque, si no, corremos el riesgo de cambiar un manicomio grande por muchos chiquitos, pintados de colores. El enemigo no es el edificio sino la lógica manicomial", advirtió.Los aplausos llenaron el salón con la intervención de María de los Ángeles "Chichi" González, abogada, gestora cultural y ex ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, quien reivindicó el hacer las cosasy destacó la importancia del juego para la salud mental."Jugar es crear realidades, aprender a simbolizar, encontrar a los pares. Si no hay espacio público, los niños se quedan sin ciudadanía", dijo la mujer, para quien la política pública no debe ser promovida solamente desdeLa psicóloga Iris Valle, por su parte, destacó el lugar de las y los trabajadores del campo de la salud mental para defender la ley de salud mental, y valoró que, algo que para ella no está garantizado sino que "tiene que haber una gestión que lo propicie", concluyó.