Por lo menos 22 muertos dejó el paso de un ciclón en el sur de Brasil

De los 22 muertos, 21 se registraron en Rio Grande do Sul, el restante, en el estado de Santa Catarina. (Foto Agencia Brasil)

En mayo pasado, 16 personas fallecieron por el paso de otro ciclón extratropical también en Rio Grande do Sul.

Queria prestar minha solidariedade a população do Rio Grande do Sul, que está vivendo as fortes chuvas que já causaram a morte de ao menos quatro pessoas. O chefe da defesa civil vai ao estado para ajudar a remediar os problemas causados pelas fortes chuvas. Faremos de tudo para… — Lula (@LulaOficial) September 5, 2023

Al menosen las últimas 24 horas en el sur de Brasil a raíz del paso de un ciclón extratropical que afectó a los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, fronterizos con Argentina, informaron este martes las autoridades locales.El paso delprovocó lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordes de los ríos en varias ciudades del interior de los estados, que han declarado la emergencia en más de veinte municipios.El gobernador deEduardo Leite, informó que las víctimas en elascendieron a 21, luego de que se encontraban los cadáveres de 15 personas ahogadas por la corriente de las aguas en el pequeño municipio de Muçum.La región más afectada es la que se encuentra en los márgenes del Rio Taquarí, que se ha desbordado.La capital de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, también registra inundaciones y trastornos. Otros siete fallecidos en Rio Grande do Sul fueron víctimas de la corriente generada por las inundaciones y electrocutados, según la Radio Gaúcha.En el vecino estado de Santa Catarina, en tanto, una persona murió aplastada por un árbol en la ciudad de Jupiá.El presidente Luiz Ináciopara asistir a las gobernaciones de los dos estados afectados, que poseen las rutas de transporte más utilizadas para el comercio terrestre del Mercosur.