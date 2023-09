Tecpetrol alcanzó el récord de gas en Vaca Muerta acompañada por el gasoducto

La empresa Tecpetrol logró su récord histórico de producción de gas.

La inversión y las obras

El Plan Gas.Ar

El gasoducto Néstor Kirchner posibilitó el transporte del gas. Foto: Pepe Mateos.

La importancia del gasoducto

, un récord de producción de shale gas de 24 millones de metros cúbicos por día, un volumen logrado el 24 de agosto pasado a partir de los compromisos asumidos en el Plan Gas para el pico de demanda estacional y a la capacidad de transporte incremental lograda con la puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK)., a partir del buen desempeño de su área emblemática, en la que lleva invertidos U$S 3.500 millones a la fecha.En base a las proyecciones de la empresa, a lo largo de 2023En un comunicado, Tecpetrol precisó que el 24 de agosto último alcanzó los 24 millones de m3/día de producción de gas en su yacimiento Fortín de Piedra, como parte principal de sus operaciones no convencionales en la formación de la cuenca neuquina.y la producción más alta en el registro de los bloques en producción en Vaca Muerta, así como a nivel nacional.La empresa se posiciona, de esta manera, como el mayor productor de shale gas del país, con el 18% del total (incluyendo shale, tight y convencional) de la Argentina en invierno.Para poder alcanzar el pico de producción,Y para apuntalar el incremento productivo, recientemente, con nueva capacidad de 3 millones de m3/día.Con este nivel de producción, la compañía informó que supera los compromisos asumidos en el Plan Gas.Ar para el abastecimiento de la demanda interna, tanto para el período estival como durante el invierno.En ese sentido,, cuya construcción en un tiempo récord de 10 meses permitió sumar desde julio unos 10 millones de metros cúbicos adicionales al sistema.Además de extender los volúmenes vigentes en el Plan Gas IV, aportará el 30% del total del volumen licitado y adjudicado en el Plan Gas V para la Cuenca Neuquina.Si se considera solo el gas de pico en el período invernal, que es cuando se reemplaza el Gas Natural Licuado importado, lPara poder cumplir con estos compromisos asumidos en la licitación, Tecpetrol invirtió más de U$S 500 millones durante el último año.Así, con estos volúmenes,Pero a la vez, por su participación y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan Gas, Tecpetrol exportará durante el 2023 un promedio de 1,1 millones de m3/día de gas, lo que equivaldrá a ingresos estimados en US$ 100 millones.En 2022, la balanza comercial de energía fue negativa en US$ 4.800 millones pero con las proyecciones que se hacen desde la Secretaría de Energía, con el desarrollo de los recursos del gas y petróleo de Vaca Muerta,No obstante, ya se anticipa salgo favorable en el balance energético para 2024 en un proceso de desarrollo que llevará a 2030 un resultado positivo estimado de más de US$ 17.000 millones.Esto significará una balanza comercial con una mejora de más de US$22 mil millones en un período de siete u ocho años.y en ese período se involucraron más de 1.000 pymes proveedoras y, en el pico de la obra, 4.500 trabajadores.Como parte de las instalaciones necesarias se tendieron 275 kilómetros de ductos para poder vincular el bloque con el sistema de transporte.Este desarrollo rápido y exitoso de Fortín de Piedra mostró para la empresa y la industria la relevancia del gas en Vaca Muerta, a partir del cual se generó la oportunidad y necesidad de aumentar la capacidad de transporte, hoy reflejada en la priemra etapa del GPNK y el inicio de la reversión del sistema de ransporte del norte.A la vez,, lo que llevarpa la nueva infraestructura hasta el sur de la provincia de Santa fe con una capacidad de 39 MMm3, y la posibilidad de pensar en o hacia el sur de Brasil.