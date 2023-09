Ministros de seis provincias decidieron encarar un plan estratégico de turismo

Foto: Cornu Engue.

Los responsables del área de Turismo de La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy y Salta, fundamental para el desarrollo de la actividad, en el marco del Primer Foro Regional de Turismo del Norte, que se desarrolló este martes en la capital salteña.“Con el sector privado de toda la región, los ministros del norte definimos encarar un proyecto estratégico de turismo de la región del norte argentino, que es fundamental”, anunció este martes el ministro de Turismo y Deporte de Salta,El funcionario comentó que “distintas provincias” ya cuentan con un plan estratégico para la actividad, pero consideró necesario “, para el desarrollo de infraestructura, de formación y capacitación, marketing y todas las aristas que nos van a permitir crecer como Norte”.Peña formuló estas afirmaciones en el marco del, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Salta, de la zona sur de la capital, y queEn el encuentro estuvieron el presidente del Ente Norte de Turismo y subsecretario del área de Santiago del Estero,; el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy,; y su par de Catamarca,A ellos se sumaron el ministro de Turismo y Cultura de La Rioja,; el presidente del Consejo Federal de Turismo y del Ente Turismo de Tucumán,; y la directora de Promoción Estratégica del Ministerio de Turismo de la Nación,, entre otros.“Cada una de nuestras provincias trabajamos para encontrar la sintonía que nos une”, explicó Peña, quien destacó que los 2.000 inscriptos de este foro “nos transmiten la enorme responsabilidad de poder unir toda esta fortaleza y llevarla adelante trabajando juntos”.En este sentido, el anfitrión del foro agregó la importancia de “encontrar la forma de”.“Creo que no tenemos techo y que la decisión política de los gobernadores de las seis provincias está tomada: el turismo es una política de estado en el norte argentino”, sostuvo el ministro salteño.Afirmó que “el turismo se construye en conjunto, con un estado mejor, más atento y más eficiente, pero con estado” y recordó que “desde ese lugar, los ministros hemos hecho hace un tiempo una declaración de lo que significa la actividad en el norte argentino y en nuestras provincias, y lo ratificamos”.Por su parte, Bravo agradeció la presencia de Sorrentino y la recepción de la provincia anfitriona del foro, cuya idea es, en primera instancia, “recuperar experiencias de otros lugares que puedan sumar a todo esto que estamos tratando de hacer”.El presidente del Ente Norte destacó que las provincias que integran la región tienen “la voluntad de trabajar en el crecimiento del sector” y agregó que el perfil de este foro "no es una cuestión técnica o un informe de lo que estamos haciendo, sino de aprender, no solo de quienes estamos en el sector público sino también en el sector privado y los estudiantes, que han venido de todas las provincias”.Asimismo, instó a los jóvenes a “repensar cómo se está trabajando”, para que el sector “pueda florecer e ir creciendo" y se pueda "hacer una región cada vez más grande” porque, acotó, "en Argentina el turismo tiene un norte y está aquí presente”.Durante la apertura, la banda militar de música “Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos”, del Regimiento de V Brigada de Montaña Manuel Belgrano, ejecutó el Himno Nacional.El encuentro contó con la participación de funcionarios, empresarios, profesionales de la industria turística y estudiantes de las seis provincias, que con entrada gratuita analizaron experiencias para apuntar al crecimiento en mercados internacionales.El principal objetivo del foro fue profundizar el posicionamiento en mercados internacionales de la marca Norte y promover el desarrollo de experiencias sustentables.La jornada inició con el panel denominado “Contexto actual del turismo en Argentina. Proyección Internacional”, a cargo de los presidentes de las Regiones Turísticas de Argentina; tras lo cual hablaron operadores receptivos.Por su parte, el consultor de la Organización Mundial de Turismo (OMT),, de México, abordó la “Experiencia de articulación integrada para el desarrollo e internacionalización de los destinos. Caso Mundo Maya”, mientras queexpuso sobre “La Música de las Ideas. Creatividad aplicada al diseño de experiencias turísticas sostenibles”.Además, la excapitana de Las Leonas Magui Aicega tuvo a su cargo el panel “Construyendo Futuro. Espacio de motivación para el trabajo en equipo”, tras lo que Chalé brindó una charla sobre “Diseños Inteligentes para el desarrollo, posicionamiento e internacionalización de Experiencias Turísticas Sostenibles de gestión integrada”.La jornada finalizó con la exposición del empresario y animador Mario Pergolini, quien se refirió a la Comunicación y el Marketing Digital para el Turismo.