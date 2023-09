Nazismo en el US Open y una expulsión que fue viral

El tenista Zverev escucha una frase de Hitler, para el partido y expulsan inmediatamente al nazi que la dijo del partido en el US Open. Así debería ser siempre. pic.twitter.com/HxOyA2SnTh — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 5, 2023

“Si yo no hubiera reaccionado, habría sido un fallo de mi parte” concluyó el tenista. Foto: Osvaldo Fantón.

Durante el transcurso del cuarto set entre el alemán Alexander Zverev (12° en el ranking mundial) y el italiano Jannik Sinner (6°) disputado por los octavos de final en los Estados Unidos, un aficionado de nacionalidad alemana -en supuesto apoyo a su compatriota- provocó, lejos del aliento, la indignación del tenista.La frase pronunciada “Deutschland über alles” (“Alemania sobre todos”) cuya traducción literal podría sonar inocua, no lo es: se trata de la primera línea del himno instaurado por el nazismo, y, tal como se escuchó protestar a Zverev mientras se dirigía al umpire ““No, no, no. Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que hay en el mundo. Es inaceptable. Es increíble”.Finalmente, una vez identificado el autor de la ofensa -que lo es no contra un individuo sino contra la humanidad toda- fue expulsado de la platea y del estadio.Tras el episodio, Zverev completó, despejando toda duda:. La conclusión del tenista sintetiza el grado de responsabilidad que a todos compromete, en cualquier contexto y ante toda violencia de discurso negacionista.El video de la expulsión se viralizó rápidamente y el episodio se convirtió en tendencia en las redes sociales.