Dybala se perdió los festejos en el vestuario de Qatar por el control antidoping

Paulo Dybala, campeón del Mundo en Qatar 2022, reveló que se perdió los festejos en el vestuario del estadio Lusail porque salió sorteado para el control antidoping., relató la "Joya" en una entrevista con el programa "Llave a la Eternidad", de la TV Pública.En un adelanto de la nota que que sale este martes a las 22:30, Dybala también contó que, en medio de ese momento, se encontró con otro compañero., contó el cordobés.Durante la nota, Dybala, uno de los ausentes por lesión para el inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, detalló cómo fue tomar la responsabilidad de patear uno de los penales de la final del Mundo."Yo había escuchado al 'Dibu' (Martínez) decir que que si uno (del rival) erraba había que patear al medio. Yo la iba a abrir pero me acordé de eso y decidí (pegarle) al medio", contó el jugador de Roma, de Italia."Fui muy decidido y tranquilo, nunca dudé. La acomodé y por suerte entró porque me saqué diez kilos de encima. En el festejo traté de mirar a mi familia y cuando me doy vuelta, el primero que estaba diez pasos adelante era 'Leo'", recordó Dybala sobre la actitud del capitán nacional.