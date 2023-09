El Consejo Federal de Turismo ponderó las políticas públicas para generar "empleo y crecimiento"

Foto de familia del encuentro / Foto: Prensa Ministerio de Turismo.

La postura de Milei

Allegados a Milei afirmaron que "no es necesario" que el turismo "se fomente a través del Estado" / Foto: Eliana Obregón

El Consejo Federal de Turismo (CFT), integrado por funcionarios de todas las provincias sin distinción partidaria y cámaras del sector, expresó este martes que cuando el turismo fue "apuntalado con políticas publicas adecuadas invirtió, generó empleo y crecimiento en cada rincón" del país y pidió a "todas las fuerzas políticas" que "profundicen el trabajo público-privado como modelo de trabajo"."Hacemos un llamado a las fuerzas políticas, a los candidatos a presidente y a sus equipos de campaña, a quecomo modelo de trabajo y a que apuesten por un sector que ha demostrado que, cuando fue apuntalado con políticas publicas adecuadas, invirtió, generó empleo y crecimiento en cada rincón de nuestro territorio", indicó el CFT a través de un comunicado.En el texto, que fue firmado por la Cámara Argentina de Turismo y por ministros, secretarios y presidentes de entes provinciales de los 24 distritos del país -con representantes peronistas, del PRO, radicales y de partidos provinciales-, se emitió, con un posicionamiento a favor del "trabajo conjunto entre el sector público y el privado"."Es fundamental el trabajo conjunto entre el sector público (su esfera nacional, provincial y municipal) y el sector privado. Ese vínculo virtuoso le ha dado muy buenos resultados al sector y es laque sea capaz de brindar oportunidades de progreso y futuro a millones de compatriotas", detallaron.El mensaje del Consejo, que se reunió la semana pasada en la ciudad entrerriana de Paraná con representantes de entes provinciales de todas las provincias, llega como contracara de la postura que mantiene con el sector turístico el espacio liderado por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.Además de haber dicho públicamente que eliminaría el Ministerio de Turismo y Deporte en caso de ser elegido Presidente,"Hay otro tipo de preocupaciones ahora, y creemos que el sector privado va a saber recibirlos muy bien a todos esos exitosos que hoy trabajan en el turismo por parte del Estado. Pero no creemos que sea para nada necesario actualmente que se fomente el turismo a través del Estado cuando la mayoría de los chicos no tienen para comer", dijo la representante de Comunicación y Redes de LLA, Eugenia Rolón, en declaraciones al portal Mensajero.La proclama del CFT, que preside Sebastián Giobellina, fue firmada también por todas la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo., 2.800 empresas creadas este año y 3.500 millones de dólares distribuidos por los 4,5 millones de turistas extranjeros en lo que va de 2023", remarca el comunicado del Consejo, y agrega que "esos grandes números muestran un movimiento fundamental para todas as economías regionales del país y, sobre todo, empleo genuino y directo para más de 768 mil trabajadores de la Argentina".