Comenzó en Córdoba el festival internacional de Innovación Social para la Migración

El, uno de los encuentros más importantes de la región sobre "innovación social para la migración", comenzó este martes en la ciudad de Córdoba, con la presencia de referentes que abordaron cuestiones referidas a la vejez y las mujeres migrantes, y donde se destacó la Ley de Migraciones argentina, "pionera a nivel mundial".El evento, que concluirá este miércoles, se desarrolla en el Palacio Municipal 6 de Julio, donde en el, lacontó la realidad que viven las mujeres que llegan al país."Dentro del universo migrante de personas que no conviven en pareja y tienen hijos vamos a tener una mayor incidencia dentro de las mujeres, el 67%, frente al 41% entre varones", dijo la investigadora del Conicet que lleva adelante laY añadió: "No solo en mujeres migrantes, sino también de mujeres en general. Somos quienes asumimos 28% más tareas domésticas que los hombres; nuestras jornadas se ven absolutamente atravesadas y limitadas por la cantidad de carga de tareas domésticas que tenemos".Penchazadeh dijo queLa ENMA también sostiene que, lo que "se explica por las condiciones en las que muchas migrantes tienen que insertarse en el mercado laboral"."En el mercado laboral es donde más datos estadísticos tenemos para pensar la, y a esto hay que sumarle otros factores: si se trata de mujeres migrantes racializadas, si hablan o no hablan en español, si tienen facilidades para recibir los documentos, si están construyendo algún proyecto compartido, o si viajan solas, y todo el tema de, que también es un motivo de migración", agregó.En diálogo con Télam, Penchazadeh destacó que "a fin de año se van a cumplir 20 años de la Ley de Migraciones, que es pionera a nivel mundial" y destacó que "Argentina tiene políticas claras de regulación documentaria, un trabajo en que el Estado asume la responsabilidad directa de dar papeles y de generar condiciones de legalidad para permanecer dentro del territorio"."Hay muchos informes que muestran que los procesos de registro de la población migrante producen lógicas muy interesantes de inclusión y de integración de esta población, y eso redunda en beneficio de todos", se extendió.Además, recordó que hay mas facilidades si se trata de radicación de personas de un país del Mercosur siempre que no tenga antecedentes penales, una de las condiciones para acceder a la documentación.Como miembro del Conicet, Penchazadeh destacóy remarcó que "Argentina es pionera en muchísimos ámbitos" para evaluar como "un acto de absoluta barbarie utilizar la lógica del mercado para todo lo que es valioso para una comunidad"."La producción de pensamiento crítico en contextos democráticos es fundamental. Yo estaría dentro de lo que puede plantear un (Javier) Milei, lo que él considera 'ciencia inútil', porque investigo, por ejemplo, las dinámicas de inclusión y de integración de las migraciones argentinas", consideró.Por último, destacó que Argentina tiene una "gran responsabilidad en cuanto a migraciones porque tiene el stock migratorio más grande del".En el escenario situado en la explanada exterior del edificio municipal,, que se define como una comunidad de personas envejecientes que promueve una comunicación sin estereotipos, encabezó la disertación de "Experiencias en movimiento: La invisibilización de las vejeces migrantes en el siglo de la longevidad"."La informalidad y la precariedad laboral afecta a las vejeces cuando se termina envejeciendo en un país que no les asignó los mismos derechos que los que tienen las personas residentes; entonces, personas que han envejecido en el trabajo doméstico, cuando tienen que jubilarse, no tienen los mismos derechos que las personas del país en el que viven", indicó."El problema radica en la forma en que se aborda e integra el envejecimiento en nuestras sociedades actuales, se siembra la idea de que el envejecimiento, la vejez y las personas mayores son una carga para las familias, para el Estado, para los países que residen", dijo Rodríguez Maiztegui."Somos ciudadanos del mundo, las personas mayores son ciudadanas del mundo y tenemos el derecho y la obligación de visibilizarlas en cualquiera de sus contextos, porque las personas mayores de hoy, sos vos, soy yo, con más años, como decimos en El Club de la Porota, sin estereotipos hay buen trato, hackeemos nuestro viejismo", cerró.