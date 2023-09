Inauguraron el primer espacio Progresar de la Universidad Nacional de Río Negro

La nueva sede de acceso a la tecnología. /Foto: Marcelo Ochoa.

Foto: Marcelo Ochoa.

Foto: Marcelo Ochoa.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) inauguró este martescon 15 de las 50 computadoras que el Ministerio de Educación de la Nación destinó a esta casa de altos estudios.El objetivo es ampliar yy de conectividad para los estudiantes con la finalidad garantizar la continuidad en los estudios del nivel superior, se informó., incluye a personas de 16 y 17 años, abrió una inscripción en agosto para el acceso al segundo cuatrimestre del año, y también implementa el Progresar Idiomas, para quienes estudien otras lenguas.El subsecretario de fortalecimiento de trayectorias estudiantiles de la Nación, Leandro Quiroga dijo que el Progresar acompaña el crecimiento de la matrícula y construye mayores niveles de igualdad a la hora de acceder a la educación superior., y en ese contexto el Progresar es una herramienta central para que ellos se puedan sostener dentro de sus trayectos educativos", precisó.También dijo a Télam que, "es una decisión del Ministerio invertir en ésta política", afirmó.A su vez, el secretario de Política Universitarias de la Nación, Daniel López, se refirió al derecho de acceso a la educación pública: "es fundamental entender que los derechos no se compran ni se venden, no tienen código QR o se pasa la tarjeta para saber que están, los derechos se conquistan, se consolidan se defienden y se llevan adelante", afirmó."No pueden desaparecer, sino es solamente borrando la conciencia colectiva, entonces pensemos que todo esto no sólo son políticas de Estado, esto es la conciencia colectiva, somos nosotros defendiendo lo que tenemos que ser", precisó.Por su parte el rector de la UNRN,En ese sentido, aclaró que "hoy con acceso gratuito tenemos el 35% de nuestros alumnos becados y el Progresar viene acompañar una serie de políticas públicas post pandemia"., precisó.Finalmente, aclaró que "el resto del total del equipamiento informático que integran el Programa Nacional, se distribuirán en las sedes Alto Valle y Cordillerana".