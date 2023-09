Develaron el misterio sobre cómo se creó la Patagonia. Foto: Captura Google Earth

"En la Patagonia es fundamental entender la evolución temprana para poder evaluar aspectos más concretos y aplicados como la exploración de hidrocarburos y metales"

El descubrimiento fue realizado por científicos del Conicet. Foto: Cristian Urrutia

"Los datos nuevos que tenemos, sumados a una revisión de investigaciones previas, nos hacen pensar en el modelo in situ. Esta evolución implica que la mayor parte de la Patagonia ha ido creciendo de manera paulatina durante la era Paleozoica"

Un grupo de investigación internacional liderado por científicos del Conicet descubrió que, en medio de la controversia por cómo se creó esa región en el planeta, y explicaron que el desarrollo volcánico antiguo colaboró en la formación de los actuales yacimientos de petróleo, oro y plata en esas provincias.la discusión radica en si fue un continente separado y en algún momento de la historia chocó y se unió con el resto de Sudamérica o, alternativamente, si su evolución fue "in situ" conjunta al continente."Los datos nuevos que tenemos, sumados a una revisión de investigaciones previas, nos hacen pensar en el modelo in situ. Esta evolución implica que la mayor parte de la Patagonia ha ido creciendo de manera paulatina durante la era Paleozoica. Estos procesos habrían durado un par de cientos de millones de años, generando una nueva corteza continental y alcanzando cierto grado de estabilidad como continente",Posteriormente a este proceso, señaló el científico,, es decir, en la parte andina y la estepa, que dio lugar a la formación de los sistemas petroleros de la Cuenca Neuquina como la Formación Vaca Muerta y grandes yacimientos de importancia económica de oro y plata en Santa Cruz y Chubut."En la Patagonia es fundamental entender la evolución temprana para poder evaluar aspectos más concretos y aplicados como la exploración de hidrocarburos y metales, ya que las características de las rocas más antiguas habrían ejercido un importante control en la generación de los grandes yacimientos de interés económico", sostuvo el investigador.El trabajo se realizó en conjunto entre científicos de la Universidad de Buenos Aires y la de Río Negro, que investigaron distintos sectores de la Patagonia."Para resolver esta historia, trabajamos mucho con el detalle en áreas inexploradas, pero a la vez tenemos que observar varias zonas en simultáneo para no perder la perspectiva regional del problema. Esta investigación, de carácter regional, se llevó a cabo en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut", contó Oriolo., aseveró que "este tipo de investigaciones permiten resaltar el vínculo entre la investigación básica, involucrando el entendimiento de cómo nuestro continente se fue generando en el tiempo y de la investigación aplicada, ya que sin el entendimiento de los procesos que se dieron previamente es muy difícil o imposible prever dónde pueden hallarse yacimientos de interés económico".