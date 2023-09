Para Perotti, Massa será el próximo presidente de Argentina

Foto: Prensa Economía

El, manifestó este martes su confianza en que el ministro de Economía y, "va a ser Presidente", y consideró que si el postulante oficialista no estuviera al frente de la cartera de Hacienda, el país "sería un caos"."El que está llevando adelante la economía es quien va a ser presidente", indicó Perotti, quien opinó que tener "un ministro que es candidato es una fortaleza" para la coalición opositora.En ese sentido, afirmó que "como argentino, lo que he vivido en cada elección nacional es que los que quieren ser presidentes y sus posibles funcionarios critican al ministro en funciones diciéndole que está preparando una bomba para el otro Gobierno"."Entonces, ahí hay una correlación que no tuvo ningún otro, en la preocupación por ver cómo las cosas se hacen de la mejor manera", añadió el gobernador en diálogo con radio Sol Play de la capital provincial.Además, admitió que "es un momento difícil, sin dudas", pero sostuvo que "".Sobre la, dijo que hay que controlar el esquema de inflación, pero remarcó que "el empleo ha seguido" y que "mantener el nivel de actividad económica es un mérito enorme"."Pero el otro mérito tiene que ser que el, que podamos tener estos acuerdos. Lo escuchaba (a Massa) hablar sobre el tema del pan, y que se pueda estar acordando es un valor importante", completó.Perotti apuntó que "como gobernador insistí para que Massa sea ministro" y recordó la situación generada por la renuncia de Martín Guzmán del Ministerio de Economía como " un momento de incertidumbre importante"."Uno sentía que hacía falta alguien con equipos, con conocimiento de los sectores económicos del país y con relaciones en el exterior, y eso era Massa", añadió.En cuanto a la, de cara a las elecciones generales del próximo domingo, Perotti destacó que llegan "trabajando"."Llegamos en plena actividad, en campaña, porque en la PASO prácticamente no hubo campaña, concentramos todo en esta etapa, y llegamos como estamos trabajando, con 2.000 obras en toda la provincia", indicó.Tras enumerar obras públicas de los sectores de conectividad, energía eléctrica, gasoductos y agua potable, el mandatario dijo que "en esto somos malos comunicando y mucho mejor trabajando"."No relatamos las cosas, contamos lo que estamos haciendo", explicó, y marcó una diferencia con gobiernos anteriores, cuando "contaron, contaron, contaron, y no hay nada".