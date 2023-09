Entre los miedos y una corporeidad sin edad

Ilustración de Osvaldo Révora

Ser mujer de “esas edades” y el peligro de lo imperceptible

El temor a perder la identidad

El cuerpo es casa tomada

Conclusiones siempre provisorias



Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

el, referido a un miedo sin representación, difuso, sin figura que lo encarne (presagios, supersticiones, tormentas, maldiciones, cantes que les traerán mala suerte) y elrelacionado con un miedo concreto, encarnado por figuras alusivas (policías, ladrones, accidentes).La investigación de estos miedos puede extenderse a cualquier cultura y va cambiando con los tiempos porque existe una producción social del miedo que se asocia con la producción personal, familiar, social, cultural.Un tema que me interesa -que se me impone, por mi actividad profesional en la clínica corporal con mujeres de variadas edades- se refiere a una violencia imperceptible que denominoUn daño que provoca temores, desconfianza en el desarrollo de una corporeidad natural y afecta a la creencia en la propia percepción sobre la salud.Con los desarrollos tecnológicos y químicos, las mujeres desde muy tempranas edades –mucho más cuando avanzan en su cronología- son el blanco de una publicidad para la salud en la que se mezclan criterios preventivos con cuestiones del Mercado. Tecnología alimentaria, estética y médica se juntan para conducir al cuerpo, y también a la imagen corporal, hacia una salud y. Y, aunque la expectativa de vida aumente, se nos informa que no habrá cuerpo para sostener estos cuerpos. Informaciones difíciles de metabolizar por las contradicciones que implican.Los peligros acechan, en especial porque se trata de enemigos sólo registrables a través de análisis y pruebas médicas sofisticadas. Un enemigo imperceptible se introduce en nuestro organismo y para enfrentar a este enemigo, las técnicas que promueven el desarrollo de la conciencia corporal, de la escucha del cuerpo, parecen inermes. No hay despliegue de la sensibilidad para este riesgo. Lo que se siente está devaluado. Se nos advierte que estos peligros No se sienten.Desde la perspectiva gitana, los hindama se transforman en hindoi, que a su vez traerían nuevos hindama. Es difícil en la actualidad saber la diferencia entre salud y enfermedad en las distintas etapas de la vida. Por lo general, nos sometamos a investigaciones, buscamos información sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra salud. Informaciones que buscamos para “descartar” enfermedades, queEn estado de riesgo. En la cuerda floja de la salud. Y saberlo nos alivia momentáneamente, Mañana un nuevo riesgo puede llegar.En mi práctica clínica y en relación con estos afectos que deambulan buscando un cuerpo sin encontrarlo, observo que una cierta adicción a la identidad puede llevar a las personas a querery no dejar que emerjan otros cuerpos posibles.Existe un desconcierto natural que a veces sólo encuentra calma en la ilusión de un control sobre el cuerpo, de la estética de las formas y enUn miedo al futuro, instalado desde una legítima preocupación por la calidad de vida, por el cuidado de uno mismo, puede organizar un presente aterrador que afecta a la misma calidad de vida que se intenta defender.El temor a enfermar, a descuidarse, a dejarse estar a veces genera esos riesgos.Algunos prejuicios se dan en nuestra cultura poniendo énfasis en la mirada sobre sí mismo. En Hermeneútica del Sujeto, Foucault investiga el origen del concepto de cuidado de uno mismo. ¿Cuándo el cuidado de Uno Mismo quedó reducido al cuidado del Sí Mismo? Él hace una genealogía de esta idea partiendo de los griegos para quienesy se pregunta cuándo se perdió esta idea del cuidado del otro. Cree que tal disociación es uno de los fenómenos que ha tenido lugar en la historia de la práctica del Uno Mismo y lleva a que esta preocupación se convierta en fin.La autofinalidad presenta consecuencias para los modos de vida. Se produce un verdadero desarrollo de la cultura del Uno Mismo, cultura en el sentido de valores jerarquizados y accesibles a algunos, valores que sólo pueden ser alcanzados por el precio de sacrificar la propia vida y de comportarse siguiendo determinadas reglas.En este sentido, las técnicas para acceder al cuidado de Uno Mismo están jerarquizadas y ordenadas conforme a un ámbito del saber que regula los comportamientos. Para Foucaultha llegado a estos modos de enfocar, de reglar, de argumentar sobre la calidad de vida del Uno Mismo. Un concepto que merece nuestra reflexión como trabajadores de lo corporal.En los finales de los ‘90donde dibuja un paisaje que visibiliza nuevos riesgos que afectan al cuerpo y la emergencia de miedos difíciles de enfrentar de modo individual. Desde los miedos a la medida del ser humano se pasa a miedos a escala planetaria. El libro trae datos relativos al bombardeo de información que reciben la mente y el cuerpo de personas convertidas en usuarios que tienen que satisfacer múltiples necesidades, muchas de ellas inventos del Mercado.Nos habla de 1500 informaciones diarias de publicidad que guían nuestras conductas como consumidores en la ilusión de una vida más plena. (No olvidemos que pasó más de una década desde la publicación de este libro y habría que hacer nuevas cuentas).tanto de los bebés como de los adultos. Una intrusión que no siempre implica un avance en la calidad de vida, pero sí el aumento de los gastos de salud para la población mundial. Profetiza que en el año 2000 la mayoría de las operaciones quirúrgicas consistirán en implantación de prótesis y trasplantes de órganos.Virilio se hace preguntas inquietantes: ¿Será reemplazada la idea de una raza superior por la de una especie superiormente equipada? ¿Hasta qué punto podría el individuo escapar al desorden de los sentidos? ¿De qué tipo nuevo de dependencia o acostumbramiento se tratará mañana? ¿Asistiremos a la exclusión de una fisiología humana, órganos vitales superados, a la llegada de un fundamentalismo que ataque la vitalidad natural en favor de una vitalidad mesiánica y sobreexcitada?¿Habrá cuerpo para un tiempo que se alarga? ¿Llegamos al fin de un ciclo de la percepción? Y concluye: “No se conoce publicidad que libere del consumo aunque sea perjudicial sino que cree consumo...”¿Hemos llegado a la producción de cuerpos que han perdido el espesor de lo humano para adquirir espesores protésicos?Me pregunto si estas tecnologías que se introducen no darán nuevas figuras al esquema y a la imagen corporal de quienes son portadores. El panorama que plantea Virilio, si bien evidencia riesgos y genera miedos ante los cuales nos sentimos impotentes, a la vezTodos los miedos son posibles y pueden ser paralizantes, pero también generar anticuerpos. Hay temores existenciales que surgen de nuestra condición humana y que cada uno enfrenta con los recursos que su historia de vida y su cultura le permitieron. Para ellos, las prácticas corporales pueden abrir espacios y tiempos para una reflexión corporal que multiplique los recursos.Para los miedos que nos genera la conveniencia del Mercado, nuestra defensa es estar atentos, interrogarlos. Así como en la actualidad, algunos comunicadores sociales –agentes de salud de nuestros tiempos- se ocupan de difundir entre lectores y espectadores, de conectar noticias, de analizar entrelíneas, etc., así los trabajadores de lo corporal podríamos transformarnos en comunicadores micro-biopolíticos para ayudar a nuestros alumnos y pacientes a detectar algunas claves que les permitan filtrar noticias, asociar informaciones, confiar en sus percepciones para afirmar o negar, para hacer su propia evaluación sobre lo que se les ofrece como saludable e imprescindible.Como trabajadores de lo corporal tenemos, cartografiar las singularidades de los miedos y contribuir a desarrollar defensas ante miedos que se nos imponen desde este histórico social que estamos viviendo.Además entender que como agentes de salud,que favorecen estos miedos que tienen como blanco el cuerpo y es bueno estar atentos a las singularidades y a la complejidad de la cuestión.