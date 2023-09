Lula llamó "la cosa" a Bolsonaro y lo acusó de ser golpista y no tener coraje

Lula da Silva acusó a Bolsonaro de planificar un golpe de Estado "de la forma más mezquina" / Foto: AFP.

"Existe un odio diseminado en todo el país por ´la cosa´ ", dijo Lula da Silva sobre Bolsonaro / Foto: AFP.

Lula participará del desfile militar en Brasilia el jueves por la mañana y luego partirá hacia India a la cumbre del G20 / Foto: AFP.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este martes que su antecesor,porque sabía que iba a perder las elecciones de 2022.Las declaraciones las hizo durante el programa Conversación con el Presidente, que emiten los medios públicos, en el cual pronosticó que, ante versiones sobre movilizaciones de la ultraderecha bolsonarista que reclama un golpe militar.Sin referirse expresamente a Bolsonaro -inhabilitado por la justicia electoral hasta 2030 para presentarse a elecciones por haber utilizado el Estado con el fin de poner bajo duda el sistema de urnas electrónicas- Lula se refirió a su antecesor, al que venció en 2022, comodurante la pandemia."Existe un odio que fue diseminado en todo el país por la cosa. La cosa debe ser juzgada por genocidio. Porque no es un chiste que 700.000 personas hayan muerto. Y en gran parte debido a. No es Lula quien lo quiere. Yo quiero que tenga derecho a la presunción de inocencia en todos los procesos", dijo.Lula se refirió así a las causas por el robo de joyas de la presidencia que involucra al círculo íntimo de Bolsonaro y exasesores oficiales, y también alque derroque al líder del Partido de los Trabajadores.En ese sentido, dijo que Bolsonaro "no tuvo coraje" de pasarle la banda presidencial el 1 de enero, ya que el ultraderechista optó por viajar dos días antes a Florida, en una estadía en Estados Unidos que duró tres meses."Él fue a esconderse porque estaba esperando un golpe. De hecho,", afirmó.Este nuevo avance retórico contra Bolsonaro de Lula ocurre en medio de una serie de medidas de seguridad preparadas por el Gobierno en torno a los actos oficiales del Día de la Independencia.y al mediodía partirá hacia India a la cumbre del G20."El 7 de setiembre será pacífico, normal", aseguró Lula, mientras el bolsonarismo se dividió para promover varias acciones que incluyen protestas, repudiar a los militares que desfilen en las celebraciones oficiales, y como dijo el senador Flavio Bolsonaro, hijo del ultraderechista,Por otro lado, Lula criticó a Bolsonaro por no querer cumplir los fallos del Supremo Tribunal Federal, que investiga al expresidente en varios procesos.En ese marco,, y evitar así que exista "animosidad" en la población ante cada fallo.El presidente también afirmó que los militares se apropiaron del 7 de septiembre durante la dictadura (1964-1985)."Como tuvimos un régimen autoritario durante años, la verdad es que los militares se apropiaron del 7 de septiembre, que dejó de ser cosa de la sociedad en su conjunto. Lo que queremos hacer ahora, con la participación del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea, es, aseguró.En el programa dedicado a temas educativos, Lula defendió la financiación del sistema en enseñanza mediante la reforma impositiva que incluye el cobro semestral del impuesto de renta a los fondos de inversión ejecutivos y un"El Estado es quien salva a los países, pasó en la pandemia. El Estado recauda, no crea el dinero y lo devuelve de la forma más justa. El rico tiene mecanismos para no pagar y atrasar el pago. Un rico recibe dividendos y lucros y no paga. Si tienen una mansión, la herencia paga el 4% cuando es el 40% en Estados Unidos., que se lo descuentan inmediatamente todos los meses", criticó.Lula defendió la inversión en educación y confirmó la realización de una escuela tecnológica en Ceará, el estado con mejor nivel de educación primaria y secundaria del país, y, con una residencia universitaria y sistema de becas.