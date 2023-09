Funcionarios repudiaron la convocatoria negacionista de Villarruel en la Legislatura

Los dirigentes se pronunciaron sobre la convocatoria de Victoria Villarruel.

Lo que pasó en la Legislatura ayer no fue un homenaje sino un acto de reivindicación de la dictadura asesina. No hay dos demonios. Los libertarios planifican siniestramente el indulto o la amnistía de violadores, torturadores, apropiadores de bebés y asesinos. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 5, 2023

"Que nunca más vuelva el odio"

Es una obligación del Estado generar las condiciones para que cada vez vivamos en una sociedad más inclusiva. Eso implica que la educación pública sea para todos. Por esto es tan importante seguir inaugurando escuelas, porque necesitamos primero más igualdad de oportunidades. pic.twitter.com/XIyafkCgtE — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 5, 2023

Las cosas que se exhiben por estos días, superan lo imaginable.

Ahora resulta que Villarruel, una persona dedicada a la apología de una mierda como Videla y sus esbirros, los considera buenos tipos pero, Estela de Carlotto, por buscar denodadamente a nietos apropiados ¿es un… https://t.co/R6xl6Rx38z — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 5, 2023

Los agravios de Villarruel a Carlotto

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP),, sostuvo este martes que el acto organizado en la Legislatura porteña por la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, fuey destacó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto , como un "símbolo de paz y coraje".Sobre el mismo tema se expidieron varios dirigentes, entre ellos el gobernador de Buenos Aires,, quien pidió "que nunca más vuelvan el odio y la violencia política a la Argentina". En un sentido similar, el ministro de Economía, Sergio Massa, señaló: "No nos mueve el odio ni el deseo de la desaparición del otro" En tanto el ministro de Seguridad,, consideró que el negacionismo de Victoria Villarruel “da asco”, y repudió que la legisladora haya calificado como "un personaje siniestro" a Estela Carlotto."Lo que pasó en la Legislatura ayer (por el lunes) no fue un homenaje sino un acto de reivindicación de la dictadura asesina. No hay dos demonios. Los libertarios planifican siniestramente el indulto o la amnistía de violadores, torturadores, apropiadores de bebés y asesinos", advirtió Rossi en su cuenta oficial de X (exTwitter).Se refirió al acto realizado el lunes para, que fue denunciado como uncometidos durante la última dictadura cívico militar por parte de los organismos de derechos humanos.El funcionario remarcó que "las Abuelas en general y Estela en particular son símbolo de paz y coraje para la defensa de la vida" y las destacó como "el faro de nuestras luchas, reconocidas en el mundo entero y nominadas, en múltiples casos, al premio Nobel de la paz", en respuesta a las declaraciones formuladas en el canal La Nación+ por Villarruel, quien calificó a Carlotto como "un personaje siniestro" para la Argentina."Mientras ellos justifican la muerte y reivindican el periodo más oscuro de nuestra historia, nosotros seguimos preguntando dónde están los nietos, ejercitando la Memoria, exigiendo Justicia y buscando incansablemente la Verdad", subrayó Rossi.Axel Kicillof, inauguró este martes el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 952 en la localidad de Lomas de Zamora, donde pidió "que nunca más vuelvan el odio y la violencia política a la Argentina"."En esta elección es importante pensar en lo que se hizo y debemos defender. Somos conscientes de lo que nos falta. Proponemos no sólo defender lo que se hizo sino trabajar con compromiso y de manera cotidiana por todo lo que falta", dijo el mandatario bonaerense al inaugurar el edificio escolar número 174 desde que asumió.En ese sentido, el economista se refirió a los postulantes que critican el rol del Estado y aquellos que impulsan mensajes de odio."Se cumplió un año del intento de asesinato a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un año de impunidad. Todavía no sabemos quiénes financiaron, ni quiénes planificaron el atentado en su contra. Sólo sabemos quiénes lo ejecutaron", señaló sobre el aniversario del intento de magnicidio a la titular del Senado.Kicillof remarcó que desde el oficialismo se "busca la verdad y pedimos justicia" para que "nunca más vuelva el odio en Argentina y la violencia política".Así, el gobernador continuó: "Lo que uno vota tiene consecuencias. Mauricio Macri fue presidente, nos quedamos sin escuelas, ni computadoras y debimos revertir esa situación", y explicó que "sin pausa y sin excusas" su Gobierno arregló 6.100 escuelas, abrió 174 nuevos colegios y creó 4.500 aulas."Nadie prohibió que acá en Lomas se abriera una escuela privada, un jardín privado. Pero los empresarios, lógicamente, van a donde tienen ganancia. Hay determinadas ramas de la actividad humana -sobre todo la salud, la educación, el asfalto o la luminaria- que no son negocio para un privado. Tenemos 273 escuelas técnicas y sólo 20 son privadas", remarcó.En ese sentido, el mandatario sostuvo que"Son más libres los que tienen la billetera gorda porque pueden pagar mas cosas que el resto. En el modelo en el cual todo es mercado y empresa, y todo se soluciona pagando, hay desigualdad. El Estado debe generar condiciones para que haya más igualdad y equidad. La educación pública y la salud pública debe ser para todos", cerró.El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró que el negacionismo de Victoria Villarruel, “da asco”, y“Ahora resulta que Villarruel, una persona dedicada a la apología de una mierda como (el dictador y genocida Jorge Rafael) Videla y sus esbirros, los considera buenos tipos, pero, Estela de Carlotto, por buscar denodadamente a nietos apropiados ¿es un personaje siniestro?”, sostuvo Fernández a través de X, (exTwitter).De esta forma, el funcionario salió al cruce de declaraciones realizadas este lunes por la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza a la señal La Nación+, luego del acto que encabezó en la Legislatura en homenaje a quienes definió como "víctimas del terrorismo", en las que sostuvo que “Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país porque con ese cariz de abuelita buena, ha justificado al terrorismo”.Al cuestionar los dichos de Villarruel,