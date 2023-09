"Kelly" Olmos valoró las paritarias "libres" del Gobierno y el esquema de suma fija. Foto: Archivo

“Las paritarias son una institución muy importante, muy vigorosa, pero que lamentablemente, los acuerdos que logramos no se difunden y si se publicitan los conflictos”

La ministra habló sobre las medidas económicas. Foto: Archivo

"Este bono es una suma fija que dio el Gobierno que se sumó a las paritarias tras la devaluación”

La ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos,, al tiempo que anunció una resolución en la que se prevé que “si no hay nada acordado” respecto a un esquema de aumento de haberes entre el sector privado o público y los trabajadores, “se otorgue la suma fija” que “luego podrá" incorporarse en futuras negociaciones salariales., quien además anunció una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación con respecto a la suma fija de 60 mil pesos en dos cuotas, otorgada como parte de las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.“Ayer firmé una resolución que prevé que, si no hay nada previsto, hay que pagar la suma fija y luego eso se absorbe en las paritarias futuras. Este bono es una suma fija que dio el Gobierno que se sumó a las paritarias tras la devaluación”, precisó la titular de la cartera laboral en declaraciones a radio FM La Patriada.Además, remarcó que“si bien las paritarias tienen esta característica de ir manteniendo el poder adquisitivo del salario,donde los gobernadores e intendentes decidieron no otorgar dicho bono, Olmos aclaró que el Ministerio de Trabajo "no tiene soberanía sobre la política salarial de provincias y municipios”., la ministra señaló que “el ministerio homologa entre 80 y 100 acuerdos paritarios por semana que, en virtud del proceso inflacionario, son de 3 meses. Entonces, lo que debería ser una vez al año, lo estamos haciendo 3 o 4 veces”., recordó que “la próxima reunión es la segunda quincena de septiembre” y que “el acuerdo de julio abarcó julio, agosto y septiembre, por lo que este mes corresponde otro incremento adicional de 4,9 por ciento.“No hemos adelantado el salario mínimo y vital porque las medidas de Massa tienen impacto principalmente en los programas sociales y en la Tarjeta Alimentar”, apuntó.Al finalizar,