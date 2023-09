Un artista recreó el accidente en el que Alec Baldwin mató a una mujer en un rodaje

La obra recrea el episodio en el que Baldwin, quien siempre afirmó que no sabía que el arma estaba cargada, mató a la directora de fotografía de "Rush" / Foto: Alex Margo Arden

La feria de arte contemporáneo Art-o-rama de Marsella (Francia), que inauguró ayer su 17ª edición en esa localidad francesa, se ve sacudida a pocas horas de su apertura por un stand que exhibe, quien recibió un disparo fatal en 2021 cuando un arma en poder del actor Alec Baldwin se disparó mientras filmaban una película en Estados Unidos.Con alrededor de- la tradicional feria emplazada en una antigua fábrica de tabaco convertida en complejo cultural de la ciudad portuaria del sur de Francia, empieza a circular en los medios y los redes por la impactante presentación del stand de Ginny on Frederick, una galería londinense que ha decidido apostar fuerte con el envío de una serie de obras que", la película que estaba dirigiendo en ese momento.El contexto de estas pinturas, que representan coches de Policía estacionados fuera del set de filmación, un arma en una caja de pruebas y un brazo solitario con marcas rojizas alrededor de la manga de su camisa, queda claro mediante unLos fiscales que llevaron adelante la investigación, después de que Arden terminara estas pinturas. Mientras tanto, el juicio contra la integrante del equipo de filmación que facilitó el arma, Hannah Gutiérrez Reid -quien se declaró inocente de homicidio involuntario- está programado para finales de este año."Me interesan las cuestiones de responsabilidad, lo que significa haberme integrado, como artista, en la narrativa de este juicio al rehacer partes de la evidencia para el consumo público.. Las opiniones de culpa y justicia pueden entenderse como interpretaciones de múltiples personas", aseguró Arden en declaraciones que reproduce el periódico especializado The Art Newspaper.Margo Arden es un artista radicado en Londres. Su obra se despliega enSegún la publicación, Arden no rehúye los dilemas que su muestra dispara y alega que pudo representar tanta evidencia porque el departamento de policía encargado de recoger evidencias del caso decidió cargar cientos de imágenes de la escena del crimen en una unidad de Google disponible públicamente, aunque posteriormente, el disco fue retirado. Para complicar aún más la idea de responsabilidad en su trabajo,"Estas obras no están aquí para dar una lección de moralidad,, así como cuestiones conceptuales sobre la pintura y los procesos laborales en el arte", explicó por su parte Freddie Powell, director de la galería que presenta las obras, a The Art Newspaper.Los acontecimientos cubiertos por los medios plantean numerosas dudas: ¿a quién culpar? ¿La industria del cine? ¿La cultura armamentista profundamente arraigada en EEUU? ¿Nadie? Este".La palabra "responsabilidad" se refiere igualmente a otra pregunta que plantean estas pinturas: ¿cómo deberían los artistas retratar escenas de tragedias de la vida real, si es que lo hacen? Es importante destacar que, especialmente la de Hutchins posmortem.