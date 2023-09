Los Pumas y una oportunidad de escribir historia grande en el Mundial de Francia

Los 48 partidos del Mundial de rugby Francia 2023

Programación de los 48 partidos del Mundial de rugby Francia 2023, que se disputará desde el viernes próximo hasta el sábado 28 de octubre en nueve sedes: Burdeos, Lyon, Lille, Toulouse, Saint Denis, Niza, Nantes, Marsella y Saint Êtienne.



= Calendario de partidos =



- Fase de grupos -



. Viernes 8 de septiembre:

16.15: Francia-Nueva Zelanda: (Grupo A), Stade de France, Saint Denis

. Sábado 9:

8.00: Italia-Namibia (Grupo A), Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne

10.30: Irlanda-Rumania (Grupo B) Stade de Bordeaux, Burdeos

13.00: Australia-Georgia (Grupo C) Stade de France, Saint-Denis

16.00: Argentina- Inglaterra (Grupo D), Stade Vélodrome, Marsella

. Domingo 10:

8.00: Japón-Chile (Grupo D), Stadium de Toulouse, Toulouse.

12.45: Sudáfrica-Escocia (Grupo B), Stade Vélodrome, Marsella

16.00: Gales-Fiji (Grupo C), Stade de Bordeaux, Burdeos



. Jueves 14:

16.00: Francia-Uruguay (Grupo A), Stade Pierre Mauroy, Lille.



. Viernes 15:

16.00: Nueva Zelanda-Namibia (Grupo A), Stadium de Toulouse, Toulouse



. Sábado 16:

10.00: Samoa-Chile (Grupo D), Stade de Bordeaux, Burdeos

12.45: Gales-Portugal (Grupo C ), Stade de Nice, Niza

16.00: Irlanda-Tonga (Grupo B), Stade de la Beaujoire, Nantes



. Domingo 17:

10.00: Sudáfrica-Rumania (Grupo B), Stade de Bordeaux, Burdeos.

12.45: Australia-Fiji (Grupo C), Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne

16.00: Inglaterra-Japón (Grupo D), Stade de Nice, Niza



. Miércoles 20:

12.45: Italia-Uruguay (Grupo A), Stade de Nice, Niza



. Jueves 21:

16.00: Francia-Namibia (Grupo A), Stade Vélodrome, Marsella



. Viernes 22:

12.45: Argentina-Samoa (Grupo D), Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne



. Sábado 23:

9.00: Georgia-Portugal (Grupo C), Stadium de Toulouse, Toulouse

12.45: Inglaterra-Chile (Grupo D), Stade Pierre Mauroy, Lille.

16.00: Sudáfrica-Irlanda (Grupo B), Stade de France, Saint-Denis



. Domingo 24:

12.45: Escocia-Tonga (Grupo B), Stade de Nice, Niza

16.00: Gales-Australia (Grupo C), Parc OL, Lyon



. Miércoles 27:

12.45: Uruguay-Namibia (Grupo A), Parc OL, Lyon.



. Jueves 28:

16.00: Japón-Samoa (Grupo D), Stadium de Toulouse, Toulouse



. Viernes 29:

16.00: Nueva Zelanda-Italia (Grupo A), Parc OL, Lyon



. Sábado 30:

10.00: Argentina-Chile (Grupo D), Stade de la Beaujoire, Nantes.

12.45: Fiji-Georgia (Grupo C), Stade de Bordeaux, Burdeos

16.00: Escocia-Rumania (Grupo B), Stade Pierre Mauroy, Lille



. Domingo 1 de octubre:

12.45: Australia-Portugal (Grupo C), Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne

16.00: Sudáfrica-Tonga (Grupo B), Stade Vélodrome, Marsella



. Jueves 5:

16.00: Nueva Zelanda-Uruguay (Grupo A), Parc OL, Lyon.



. Viernes 6:

16.00: Francia-Italia (Grupo A), Parc OL, Lyon.



. Sábado 7:

10.00: Gales-Georgia (Grupo C), Stade de la Beaujoire, Nantes

12.45: Inglaterra-Samoa (Grupo D), Stade Pierre Mauroy, Lille

16.00: Irlanda-Escocia (Grupo B), Stade de France, Saint-Denis



. Domingo 8:

8.00: Argentina-Japón (Grupo D), Stade de la Beaujoire, Nantes

12.45: Tonga-Rumania (Grupo B) Stade Pierre Mauroy, Lille

16.00: Fiji-Portugal (Grupo C), Stadium de Toulouse, Toulouse



- Cuartos de final -



. Sábado 14:

12.00: (#CF1) 1°Grupo C-2°Grupo D, Stade Vélodrome, Marsella

16.00: (#CF2) 1°Grupo B-2°Grupo A, Stade de France, Saint-Denis



. Domingo 15

12.00: (#CF3) 1°Grupo D-2°Grupo C, Stade Vélodrome, Marsella

16.00: (#CF4) 1°Grupo A-2°Grupo B, Stade de France, Saint-Denis



- Semifinales -



. Viernes 20:

16.00: (#SF1) Ganador (#CF1)- Ganador (#CF2), Stade de France, Saint-Denis



. Sábado 21:

16.00: (#SF2) Ganador (#CF3)-Ganador (#CF2), Stade de France, Saint-Denis



- Tercer puesto -



. Viernes 27:

16.00: Perdedor (#SF1)-Perdedor (#SF2), Stade de France, Saint-Denis



- Final -



. Sábado 28:

16.00: Ganador (#SF1)-Ganador (#SF2).



