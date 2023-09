Larroque: "El único candidato racional y capacitado es Sergio Massa"

Andrés Larroque, ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad.

"Confío en nuestra fuerza, a pesar de que la coyuntura es compleja" Andrés Larroque

El, consideró este martes que "el único candidato presidencial capaz, racional y capacitado" es "el" y expresó su confianza en las chances electorales de la coalición oficialista, pese a reconocer que Argentina atraviesa por "una situación compleja".En declaraciones formuladas a radio La Red, el funcionario advirtió que "es correcto" que el ministro de Economía y postulante presidencial del oficialismo, Sergio Massa, "tenga la centralidad".Analizó; apuntó que "es el momento de fortalecer su figura dado que antes de las elecciones paso, él no pudo hacer una campaña plena porque estaba condicionado por el acuerdo con el FMI" y expresó que "ahora pudo avanzar con medidas y plantear los lineamientos".Sostuvo que es necesario "animarse más" y pidió "a las y los compañeros que sientan que está la posibilidad de entrar al ballotage, salir del shock inicial y avanzar de cara a lo que viene"."Confío en nuestra fuerza, a pesar de que la coyuntura es compleja, y la sociedad atraviesa una situación de incertidumbre y angustia", expresó y dijo comprender al sector "que quizá estaba con bronca y utilizó las PASO para descargarse" votando aCuando se le preguntó si imagina una Argentina gobernada por el postulante libertario, contestó: "Yo trabajo para que el presidente sea Sergio Massa, no me imagino otra cosa".Por otro lado, y al ser consultado sobre los aumentos de precios, Larroque dijo que se"Estamos en una crisis iniciada en el gobierno de Mauricio Macri, la pandemia, la guerra, la sequía y ciertas disputas políticas que nosotros atravesamos y, en ese contexto, siempre hay pícaros que aprovechan", subrayó.