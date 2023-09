Carlotto: ante las agresiones "hay que defenderse con la verdad y la lucha permanente"

Foto: Raúl Ferrari.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró este martes que ante las agresiones, al responder a las declaraciones que formuló contra su persona la candidata a la vicepresidencia por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, quien este lunes encabezó en la Legislatura porteña un acto negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar."Hay personas que hay que dejarlas pasar. Nos tenemos que defender con la verdad y la lucha permanente, y las ofensas, que Dios las perdone. Me dijeron anoche (este lunes) que había dicho barbaridades y son cosas que duelen, pero que no hay que darles demasiada importancia", señaló Carlotto en declaraciones a Radio 10, al referirse a las acusaciones que lanzó contra ella la diputada nacional de la LLA.En declaraciones formuladas en el canal La Nación +,para la Argentina."Es un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena la realidad es que ha justificado al terrorismo, ha hecho política desde siempre, tiene a toda su familia colocada en el Estado", dijo la compañera de fórmula de Milei respecto a Carlotto.La titular de Abuelas de Plaza de Mayo insistió en dejar pasar estos comentarios de la legisladora que niega los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar."La institución que presido (Abuelas de Plaza de Mayo) se ofendió ante estos dichos porque somos todos hermanos entre nosotros, y nos queremos, y nos respetamos, peroMás tarde, en declaraciones a Radio Nacional, Carlotto se refirió a los dichos de Villarruel y dijo: "Que a mi me diga lo que quiera, pero que a Laura (Carlotto, su hija que aún permanece desaparecida) no la toque”.“Si es una persona que tiene memoria y sabe cosas (sobre la dictadura) para abrir el espacio de misterio sobre dónde están los 30.000 desaparecidos,, quien había asegurado que Laura Carlotto -madre de Ignacio Montoya Carlotto, nacido en cautiverio durante la última dictadura - había sido "una combatiente" de la organización montoneros.